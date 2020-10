På Frösöns vestre kirkegård har man gravd frem det mange bare trodde var et rykte. De fant en skjult massegrav med om lag 50 kropper, melder Östersunds-Posten.

Omstridt mentalsykehus

Kroppene kommer fra det statlige mentalsykehuset Frösö sjukhus. Det er pasienter derfra som ble gravlagt anonymt, de fleste trolig under spanskesyken i 1918.

Mentalsykehuset var i drift fra 1915 til 1988 og tok imot pasienter fra hele Norrland, men var omstridt.

Rykter

Det skal lenge ha versert rykter om massegravene blant lokalbefolkningen, spesielt blant kirkegårdsarbeiderne. Det ble til slutt grunnen til at graven ble oppdaget.

– Den eneste muligheten til at vi kunne oppdage dette er at minnet om det har levd videre som en muntlig fortelling, men samtidig når man en dag slutter å fortelle, så blir den glemt for alltid. Derfor er jeg glad for at vi nå kan bringe til minne livet om disse bortglemte menneskene, sier lokalpolitiker Joel Nordkvist til ÖP.

Nå skal også kirken lage et minnesmerke på stedet for massegraven.