Nazcalinjene, serien med geoglyfer funnet i nazcaørkenen i Peru, har fått et nytt tilskudd. Ifølge CNN melder det peruanske kulturdepartementet at de nylig oppdaget en 37 meter bred kattetegning som de mener er en del av de 2000 år gamle geglyfene, som er anerkjent og inkludert på UNESCOS verdensarvliste.

Funnet skjedde da det skulle gjøres vedlikehold på et allerede populært utkikkspunkt for turister på jakt etter linjene.

Arkeologer har gravd frem igjen de 30-40 centimeter brede strekene for å få frem den over 2000 år gamle katte-tegningen. Foto: Jhony Islas / AP

Holdt på å forsvinne helt

– Figuren var knapt synlig og holdt på å forsvinne helt som et resultat av lokasjonen på en bratt bakke og som følge av naturlig erosjon, opplyser kulturdepartementet i en pressemelding.

Da arkeologene fikk konservert og rengjort de 30-40 centimeter brede linjene dukket det opp en katte-skikkelse. Arkeologene mener stilen tilsier at den ble utført mellom 300-100 f.kr.

Mystiske linjer

De mystiske nazcalinjene har dukket opp flere steder over et 450 kvadratkilometer stort område i Peru. Linjene tyder både menneskelignende figurer og dyr, fugler og planter.

Da Nazcalinjene ble inkludert på UNESCOs liste over verdens kulturarv i 1994 var kun 30 funnet, blant dem denne som skal vise en kolibri.

Figurene ble laget av det prekolumbianske nazca-folket ved at man gravde opp det mørke overflatelaget med stein og grus til et lag under med lysere steintype. Noe av grunnen til at tegningene har blitt så godt bevart over så lang tid er plasseringen i ørkenen der det nesten aldri blåser eller regner.

Så sent som i 2019 meldte et japansk forskerteam fra Yamagata-universitetet at de hadde funnet 143 nye geoglyter i området, som følge av 3D-bilder.