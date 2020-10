Søndag ble Nikita Domratsjev, Ole Einar Bjørndalens svoger, overfalt og pågrepet av hviterussisk politi.

Domratsjev er broren til skiskytter Darja Domratsjeva, som blant nordmenn er mest kjent som kona til Bjørndalen.

– De omringet meg i en buss, og de angrep meg verbalt med stygg ordbruk. Jeg var sjokkert, redd og alvorlig skadet, sier Domratsjev til Dagbladet.

Voldsomme demonstrasjoner

I et innlegg på Facebook uttalte Darja Domratsjeva seg om episoden og om tilstanden i landet.

«På den ene side hjelper det ikke å bruke aggressive ord, og på den annen side er det absolutt unødvendig å skyte, arrestere og slå folk på gaten», skrev blant annet Domratsjeva på russisk, som er gjengitt av VG.

«I øyeblikket ser jeg ikke at jeg kan ta noe skritt som virkelig kan hjelpe til å løse problemene i landet», skrev Domratsjeva.

I Hviterussland har det vært voldsomme demonstrasjoner etter at president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt i august.

– Hun er et gissel

Ifølge Dagbladet har Domratsjeva fått kritikk for å ikke ta større avstand fra handlingene til politiet.

Nikita Domratsjev tar søsteren i forsvar.

– Jeg synes at alle må ha sine egne meninger om ting som skjer i livet. Darja har jobbet hardt hele karrieren sin, og har blant annet bygd huset i Hviterussland og hun vil bo her. I stedet er hun et gissel i denne situasjonen. Hun prøver å si hva som er rett, men hun gjør det i det stille, sier han til Dagbladet.

Flere videoer viser hvordan Domratsjev, på brutalt vis, ble overfalt av politiet på åpen gate. Han mener selv at han ikke har deltatt i noen demonstrasjoner, og at han bare syklet forbi da han ble overfalt.

På politistasjonen signerte han et dokument på at han deltok i demonstrasjonene. Han sier til Dagbladet at han signerte noe han var uenig i, men gjorde det for å kunne dra til et sykehus.