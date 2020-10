Nancy Pelosi hinter om å avsette Trump

Som speaker i representantenes hus er Nancy Pelosi nummer tre i rekken til å overta som president bak Donald Trump og visepresident Mike Pence.

Under en pressekonferanse torsdag kom hun med en liten bombe til pressen på Capitol Hill.

– Forresten, kom hit i morgen. Da skal vi snakke om det 25. grunnlovstillegget, sa Pelosi. Hun utdypet ikke kommentaren ut over at hun vil fortelle mer fredag.

– Jeg vil fortelle om det i morgen. Jeg sier ikke noe om det i dag, ut over å fortelle at om dere ønsker å prate om det, så ses vi i morgen, sa hun kryptisk ifølge flere medier.

Torsdag kveld norsk tid kom det en presseuttalelse som utdyper hva pressekonferansen fredag vil handle om. Ifølge uttalelsen ønsker Pelosi å opprette en komite som kan vurdere hvorvidt presidenten er fysisk eller mentalt skikket til å utføre sine oppgaver i henhold til det 25. grunnlovstillegget.

Mentalt uskikket

Det 25. grunnlovstillegget åpner for å avsette en president som ikke er mentalt skikket til oppgaven, selv mot hans eget ønske. Det vil da åpnes for å midlertidig overføre makt til visepresidenten eller speaker i representantenes hus, som er nettopp Pelosi.

Tillegget har blitt aktivert flere ganger tidligere, som da John F. Kennedy ble drept, eller da George W. Bush midlertidig ga makten til visepresident Dick Chaney da presidenten undergikk koloskopi i 2002 og 2007, ifølge NBC News.



Det er presidentens positive coronaprøve som har åpnet denne debatten. Trump melder selv at han er symptomfri, men han får behandling med blant annet steroider og ebola-medisinen Remdesivir. Det at hans leger har vært avvisende til å gi detaljer om tilstanden hans har også ført til mye spekulasjoner om hvordan tilstanden til presidenten egentlig er.

Tirade mot «monsteret» Harris

Pelosis kommentarer kom kort tid etter at presidenten hadde kommet med voldsomme anklager mot demokratenes kandidat til å bli visepresident, Kamala Harris.

Kamala Harris er en kommunist som vil slippe voldtektsmenn inn i USA, hevder presidenten som kalte henne «dette monsteret» to ganger i løpet av intervjuet med Fox Business Network.

«Komplett kaos»

– I dag har president Trump nok en gang vist sitt sanne jeg: Han har satt seg selv først på bekostning av landet med full medvirkning fra de republikanske medlemmene av Kongressen, sa Pelosi onsdag da det ble klart at presidenten hadde instruert republikanerne i Kongressen om å stanse forhandlingene om en ny krisepakke, Hun beskrev da situasjonen i Det hvite hus som «komplett kaos».

Det er uansett usannsynlig at Pelosi får gjennom et ønske om å avsette presidenten om enn midlertidig, som følge av corona-sykdommen. Hun vil være avhengig av at visepresident Mike Pence også støtter avgjørelsen.

