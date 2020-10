Trump kaller Harris monster og kommunist

Trump kom med det voldsomme utfallet mot Demokratenes visepresidentkandidat under et intervju med Fox Business Network torsdag, få timer etter at Harris hadde møtt hans egen visepresident Mike Pence til debatt.

– Hun ønsker å åpne grensene og slippe drapsmenn, mordere og voldtektsmenn inn i landet vårt, var en av påstandene som den amerikanske presidenten kom med under intervjuet.

Trump karakteriserte også senatoren fra California som «dette monsteret» to ganger i løpet av intervjuet.

Det er ikke samsvar mellom Trumps påstand og det Harris har ytret, verken om eget politiske ståsted eller synet på innvandring og grensekontroll.

Trump sakker akterut på meningsmålingene, og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har nå et forsprang på nærmere 10 prosentpoeng, viser et gjennomsnitt av målinger utarbeidet av RealClearPolitics.