FN rystet over bestialsk drap på migrant

Tre menn stormet en fabrikk i Libyas hovedstad, dynket en mann i drivstoff og antente ham. Den nigerianske mannen mistet livet som følge av hendelsen, skriver libyske myndigheter i en pressemelding.

FN reagerer sterkt på drapet, som er det siste i en rekke lignende angrep på migranter i Libya, skriver CNN.

FN forferdet

– Vi er forferdet over drapet på en nigeriansk migrant i Tripoli. Den unge mannen ble brent i live i det som er nok et meningsløst angrep på migranter i landet, skrev Federico Soda, FNs ansvarlige for migrasjon i Libya, på Twitter.

Myndighetene mistenker tre libyske statsborgere for å stå bak angrepet.

– De ansvarlige må stilles for retten, skriver Soda i twittermeldingen.

«Grusomme systematiske angrep»

Krigsherjede Libya har ved flere tilfeller blitt anklaget for å være et utrygt sted for migranter og innvandrere. Mange tar seg inn i landet på vei mot tryggere havn i Europa, men blir stanset av europeiske myndigheter og beordret tilbake til Libya.

I september offentliggjorde Amnesty International en rapport om «grusomme systematiske angrep» på migranter i Libya. Angrepene skal omhandle drap, forsvinninger, tortur og voldtekter.

– I stedet for å beskyttes, møtes migranter med grove brudd på menneskerettighetene. EU og unionens medlemmer innfører lover og regler som fører til at tusenvis av mennesker blir fanget i en ond sirkel av vold, står det i rapporten.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har minst 7.000 mennesker blitt tvunget tilbake til Libya ved ankomst til Europa i løpet av 2020.