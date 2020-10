Amnesty hardt ut mot Saudi-Arabias behandling av migranter

Et stort antall etiopiske gjestearbeidere og deres familier er siden mars kastet ut av Jemen, for deretter å bli pågrepet og fengslet i Saudi-Arabia.

Houthi-opprørerne, som kontrollerer den nordlige delen av Jemen, skysset angivelig etiopierne til grensa av frykt for at de bidro til å spre coronaviruset.

På saudiarabisk side ble de pågrepet av sikkerhetsstyrker, fratatt alle eiendeler og i enkelte tilfeller også slått og mishandlet. De fleste endte deretter i fengsler i Jizan, Jeddah og Mekka.

Grusomheter

– Tusenvis av etiopiske migranter, som forlot hjemmene sine i søken etter et bedre liv, er i stedet stilt overfor helt utenkelige grusomheter, sier Marie Forestier i Amnesty.

Innesperret i skitne celler, omgitt av sykdom og død, er situasjonen nå så ille at flere forsøker å ta livet sitt, forteller hun.

– Gravide kvinner, babyer og små barn holdes også under disse forholdene, og tre innsatte vi har snakket med fortalte at de kjente til barn som døde, sier Forestier.

Myndighetene i Saudi-Arabia har ikke ville kommentere uttalelsene.

Lenket sammen

Amnesty har lyktes med å intervjue tolv innsatte og har også analysert bilder og videoer som bidrar til å dokumentere hvilke grusomheter etiopierne utsettes for i saudiarabisk fangenskap.

Noen forteller at de har blitt lenket sammen med andre innsatte, andre forteller at de holdes innesperret i de overfylte cellene 24 timer i døgnet. Noen av cellene huser opptil 350 innsatte og de må gjøre fra seg på gulvet.

– Det er et helvete. Jeg har aldri opplevd noe slikt. Det finnes ikke toaletter. Vi urinerer på gulvet, rett ved der vi sover, forteller en 26 år gammel etiopier til Amnesty.

De umenneskelige forholdene gjør at mange får hudsykdommer, diaré og gulfeber, og noen er så svake at de må bæres av andre.

– Vi sitter fanget i umenneskelige forhold, og blir slått hver dag. Vi ønsker bare å komme oss hjem, men ingen vil hjelpe oss – selv ikke etiopiske myndigheter, sier en annen anonym etiopier til nyhetsbyrået AP fra en interneringsleir utenfor hovedstaden Riyadh, via en innsmuglet mobiltelefon.

Amnesty konkluderer med at minst tre etiopiere har mistet livet i saudiarabisk fangenskap, men ubekreftede meldinger og de ulevelige forholdene tyder på at tallet kan være langt høyere.

Krever løslatelse

– Saudiarabiske myndigheter må straks løslate alle vilkårlig fengslede migranter og i betydelig grad forbedre fengselsforholdene før flere liv går tapt, sier hun.

Amnesty ber også Etiopias regjering om straks å hente hjem gjestearbeiderne, og ber landet legge press på Saudi-Arabia for å bedre forholdene de holdes under.

Etiopias utenriksdepartement bekrefter at om lag 16.000 etiopiere sitter i saudiarabisk fengsel, og at myndighetene har hentet hjem rundt 4.000 siden begynnelsen av april.

– Vi jobber nå med å hente 2.000 flere migranter gjennom å hente hjem rundt 300 i uken, sier en talsperson fra utenriksdepartementet.

Ber om internasjonal bistand

Etiopiske diplomater har ifølge innsatte fått besøke fengslene. I en uttalelse fra utenriksdepartementet bekrefter Etiopia at de samarbeider med saudiarabiske myndigheter for å bedre forholdene for de etiopiske fangene.

Amnesty oppfordrer til raskere innsats for å få sendt hjem fangene, og ber om ekstern hjelp, om coronapandemien gjør hjemsendelsesprosessen vanskelig.

– Dersom karanteneplass er en hindring, må andre land og givere støtte Etiopia for å sikre at migrantene snarest mulig slipper ut av disse helveteslignende forholdene, sier Marie Forestier.

– Ingenting, heller ikke en pandemi, kan rettferdiggjøre slike overgrep mot tusenvis av mennesker, sier hun.

Strandet på grensa

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er fortsatt rundt 2.000 etiopiere strandet på jemenittisk side av grensa til Saudi-Arabia, uten tilgang på mat og vann. Deres videre skjebne er uviss.

Houthi-opprørerne i Jemen har vært under angrep fra en saudiledet koalisjon siden våren 2015. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept og sykehus, skoler, vannverk og annen infrastruktur er bombet i grus.

4 millioner mennesker er drevet på flukt i krigen, og en stor del av landets 20 millioner innbyggere er avhengig av nødhjelp for å overleve. FN beskriver Jemen som vår tids verste humanitære katastrofe.