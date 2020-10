Biden mot seier i kjølvannet av corona

Ifølge avisen The Hill i Washington D.C. ble Joe Biden sjekket fredag morgen, da det ble kjent at Trump hadde testet positivt på at han var smittet. De to sto på samme scene et par dager tidligere, i den første debatten mellom de to presidentkandidatene. Men Biden skal ikke ha blitt smittet.

På spørsmålet fra The Hill om Biden-kampanjen kommer til å trappe kampanjen ned, svarte kampanjeledelsen at de ikke kommer til å redusere kampanjen, simpelt hen fordi de mener at Bidens kampanje allerede er nedjustert og endret i samsvar med reglene for smittevern.

Stabene til Biden og Kamala besluttet å fortsette den tidligere bestemte kampanjen. Biden har hittil opprettholdt og vil fortsette med sin lavmælte kampanje. Etter planen vil Biden føre kampanje i delstaten Michigan, mens Harris skal besøke Nevada de nærmeste dagene.

Ifølge Washington Post har Joe Biden opprettholdt sin betydelige ledelse i meningsmålingene foran Donald Trump. På landsbasis leder Biden med 51 prosentpoeng mot Trumps 43 poeng.

I noen av de såkalte «sving-statene» som lett kan svinge fra å vise ledelse fra den ene til den andre kandidaten, var Bidens ledelse den samme som i USA totalt. I Pennsylvania ledet Biden med 51 prosentpoeng for Biden mot 43 prosent for Trump. Biden leder også i delstatene Wisconsin, Michigan, Arizona og minst i Florida (med ett prosentpoeng) i Bidens favør.

Dersom ledelsen opprettholdes eller øker i de få ukene som gjenstår før valgdagen den 3. november kan demokratene vinne presidentvalget med kandidatene Biden og Harris. Og da kan demokratenes andel av antall senatorer og representer i Representantenes Hus øke slik at demokratenes forslag om en innføring av den lenge bebudede, storstilte Green New Deal kan bli vedtatt som USAs storstilte satsing for klimaet i USA – og dermed verden.

Green New Deal er en stor og meget kostbar satsing. Men med de store ødeleggelsene som både tornadoene på sørøst-kysten og de voldsomme skog- og områdebrannene som har herjet Vestkysten fra California og nordover, skulle mulighetene være til stede for et historisk vedtak.

Og med Californias guvernør Gavin Newsom stående midt i områdene med nedbrente boliger og mot en bakgrunn av grådige flammer som ødelegger milevis med boligoligområder i storbyenes utkanter, og hvor guvernøren sier til TV-kameraene at «debatten om klimaendringer og global oppvarming er over.

Dette er beviset, og dette er resultatet så langt av den globale oppvarmingen og klimaforandringene på Jorden».