Britiske BBC melder om idéen som skal ha blitt seriøst vurdert av innenriksminister Priti Patel. Formålet er å få kontroll på migrasjonen til landet, spesielt fra Frankrike der over 5000 migranter så langt i år har forsøkt å krysse kanalen mellom landene.

De fleste av migrantene forsøker å ta seg over kanalen i overfylte gummibåter, noe som har skapt flere redningsaksjoner og potensielle farlige situasjoner.

En gruppe migranter forsøker å ta seg over Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

1500 km fra fastlandet

Ifølge Sky News, som også omtaler forslaget, vurderte ministeren å sende personer som søker asyl til atlanterhavsøya for å få søknadene sine vurdert der.

Ascension er en 97 kvadratkilometer stor britisk øy med drøye 800 innbyggere i det sørlige Atlanterhavet. Det nærmeste bebodde stedet er St. Helena 1300 kilometer lengre sør, mens det er 1504 km til nærmeste kyst av Afrika og drøye 2300 km til Sør-Amerika. Det er en avstand på 8000 kilometer til Storbritannia.

Modellen skal ligne på den blant annet Australia bruker, der asylsøkere interneres på øyer i Stillehavet i påvente av at asylsøknaden behandles. Denne praksisen har blitt møtt med store protester, blant annet fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Også St. Helena ble vurdert som et mulig lokasjon for et asylsenter.

Ser på flere planer

Forslagene ble avvist som usannsynlige av utenriksdepartementet.

– Som ministrene har vi sagt, utvikler vi planer for å reformere politikken og lover på ulovlig migrasjon og asyl for å sikre at vi klarer å sikre beskyttelse til de som trenger det, samtidig som vi unngår misbruk av systemet og de kriminelle aspektene ved det, sier en kilde i innenriksdepartementet til Sky News.

Opposisjonen reagerer

Opposisjonen har ikke nølt med kritikken av forslaget.

«Denne latterlige idéen er inhuman, fullstendig upraktisk og ekstremt kostbar. Så det virker veldig plausibelt at denne Tory-regjeringen kom opp med det» , skriver skyggeminister Nick Thomas-Symonds syrlig på Twitter.