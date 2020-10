– Vi blir behandlet som dyr i bur, sier Amin Adam til den britiske avisen Daily Mail.

Han er én av fire migranter som den britiske avisen har intervjuet etter at de ble plukket opp av redningsbåter i den engelske kanal for to måneder siden.

De skal ha flyktet fra krigsherjede Darfur i Sudan til Libya, så Malta, Sicilia og deretter nord i Frankrike.

Da de ankom Storbritannia ble de først innlosjert på et hotell i Berkshire. De fire mennene er nå blant de første som har blitt flyttet til nedlagte militærbrakker i Folkestone.

Flere flyktninger



Hittil har mer enn 7000 flyktninger og migranter krysset den engelske kanal. Det er en dramatisk økning fra 2019.



10 innvandringskritiske demonstranter ble arrestert av politiet. Foto: Stefan Rousseau / AP

Dette har ført til økte asylkostnader for britiske myndigheter. For å kutte kostander har flere migranter og asylsøkere blitt flyttet fra hotell til andre fasiliteter, som nedlagte militærbrakker. Britiske antirasistiske organisasjoner har vært krasse i kritikken av denne beslutningen. De mener nedlagte militærbrakker ikke er passende oppholdssted for mennesker som har flyktet fra krig.

– Maten er elendig. Det er kun ett toalett, jeg skulle ha søkt om asyl i Frankrike, sier Adam til Daily Mail.

– Vi har jobbet hardt for å gi asylsøkere som ellers ville ha vært fattige passende innkvartering, sier en talsperson for britiske myndigheter.

Voldelige demonstrasjoner



Tidligere i september oppsto det voldelige sammenstøt mellom politiet og innvandringskritiske i Dover, ifølge BBC.



Demonstrantene protesterte mot antallet nyankomne båtflyktninger.

Coronapandemien gjør flyktningkrisen dypere. Siden flere land stengte i mars har antallet mennesker på flukt økt, melder CNN.