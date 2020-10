Det svenske samfunnet er dypt truet av kriminalitet, og situasjonen blir stadig mer uholdbar, mener ABBA-profilen. Derfor skrev han nylig et flammende innlegg som er publisert i Dagens Nyheter.

Under tittelen «Klanforbrytelsene viser at vi må kompromisse med integriteten», går han knallhardt ut mot kriminalitetsutviklingen.

«Det må finnes en mellomvei. Fremfor alt må noe gjøres for å forhindre at pålitelige institusjoner blir infiltrert av kriminelle. Det primære målet må være at livet blir mye vanskeligere for de kriminelle,» oppfordrer Ulvaeus.

– De er kommet til Sverige utelukkende for å organisere kriminalitet

I starten av september advarte viserikspolitisjef Mats Löfving mot den kriminelle utviklingen i Sverige. Utspillet vakte oppsikt og har skapt politisk rabalder og mye diskusjon i Sverige.

– Akkurat nå har vi minst 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige, såkalte klaner. De er kommet til Sverige, mener jeg, utelukkende med det formål å organisere og systematisere kriminalitet. De arbeider for å skaffe makt, de har stor voldskapasitet, og de ønsker å tjene penger. Og det gjør de gjennom narkotikalovbrudd, voldsforbrytelser og utpressing, sa Löfving i et intervju med Sveriges Radio.

Loven beskytter de kriminelle

Det var dette intervjuet som fikk den 75 år gamle prisbelønte ABBA-legenden, med utallige feelgood-sanger på samvittigheten, til å gripe til tastaturet.

«Klankriminalitet viser at vi må gå på akkord med integritet. Dessverre, mens loven fullt ut beskytter innbyggernes personlige informasjon, skaper den dessuten fantastiske forretningsmuligheter for organisert kriminalitet», mener Björn Ulvaeus.

Han advarer mot en utvikling hvor det sterke forsvaret av personvernet samtidig kan virke som en beskyttelse for de som står bak organisert kriminalitet. Dermed får de kriminelle en fordel, og kan gå under politiets radar og operere i det skjulte.

«Ydmykelse og tristhet»

«Når kriminelle gjenger ødelegger tilliten til våre viktigste institusjoner, er tiden inne til å se nærmere på spørsmål om personvern. Alle solidariske innbyggere og skattebetalere må føle på ydmykelse og tristhet for hvordan institusjoner vi stoler på, og som er bygget opp av de som kom før oss, blir infiltrert og utnyttet av kriminelle,» påpeker Ulvaeus i innlegget.

Også Sveriges statsminister Stefan Löfven er tvunget på banen etter viserikspolitisjefens frittalende utblåsning. Nå maner han til felles innsats mot de familiestyrte nettverkene.

– Vi har åpenbart et problem med organisert kriminalitet i Sverige. Det er ingen tvil om det. Det er nødvendig å være hard i klypa her og nå, og å jobbe langsiktig. Vi må ta tak i det som er lovstridig, uansett hva årsaken er. Jeg vil ikke koble kriminaliteten til etnisitet, sa Löfven under en pressekonferanse.

Han ba samtidig det svenske folk om å samle kreftene for å bekjempe problemet.

«Situasjonen begynner å bli uholdbar»

ABBA-låtskriveren Bjørn Ulvaeus refererer i sin samfunnskritiske kommentar til en avsløring i Aftonbladet. Her går det frem at store slektsklaner over tid har infiltrert viktige svenske samfunnsinstitusjoner, og på den måten utgjør en formidabel trussel innenfra. Derfor sidestiller han organiserte kriminelle med ytterliggående islamister, som han mener representerer en trussel mot det svenske samfunnet.

«Situasjonen begynner å bli uholdbar», konkluderer Bjørn Ulvaeus, som etterlyser handling for å hindre at klanene undergraver og bryter ned det svenske samfunnet.

Video: ABBA sammen på scenen igjen for første gang på 30 år.