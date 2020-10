Slår alarm i Sverige på ny: – Vi er alvorlig bekymret

Tirsdag ettermiddag holdt Björn Eriksson, helsedirektør i region Stockholm, pressekonferanse om coronasituasjonen i den svenske hovedstaden. Budskapet var dystert.

I likhet med Oslo, peker også smittetallene i feil retning i Stockholm.

Fem oppfordringer

Eriksson mener innbyggerne i Stockholm har begynt å slappe av. Drøyt fire prosent av alle som ble testet for corona i Stockholm forrige uke, testet positivt.

– Vi er alvorlig bekymret og ser alvorlig på situasjonen rundt den økte smittespredningen i Stockholm-regionen akkurat nå, sa han, ifølge svenske Aftonbladet.

Videre sa direktøren at de nye smittetallene tyder på at smittespredningen har økt, og at befolkningen har sluttet å følge rådene til myndighetene.

Eriksson kom med fem oppfordringer til innbyggerne i regionen:

Jobb med distanse hvis mulig

Tren utendørs eller til tider når ikke så mange andre trener

Vent med fester

Tilbring hovedsakelig tid med de du bor med

Hold kontakt med eldre og personer i risikogrupper på telefon eller digitalt





– Dette er ikke en sykdom som er så lett å håndtere. For noen er det bare en liten forkjølelse, for andre er det en veldig alvorlig prosess, og for dem er det en forferdelig og motbydelig sykdom, uttalte Eriksson, ifølge Aftonbladet.

– Det går sakte, men sikkert i feil retning

I forrige uke sa Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at smittetallene i landet hadde hatt en svak oppgang de siste ukene.

– Det går sakte, men sikkert i feil retning, sa Tegnell.

5.890 personer har dødd som følge av corona i Sverige. 92.466 har blitt smittet av viruset.