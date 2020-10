Löfven bekymret for grensehandelen

Uro knyttet til de norske innreiserestriksjonene var et hovedbudskap fra svensk side da Löfven holdt et videomøte med statsminister Erna Solberg (H) mandag. Det forteller Gösta Brunnander, som er pressetalsmann for den svenske statsministeren.

– Vi ser at de nåværende restriksjonene får ganske store konsekvenser for grensehandelen, sier Brunnander til NTB.

Han understreker likevel at det var et positivt møte.

De to statsministrene diskuterte også spørsmål som vaksineutvikling, forsvarssamarbeid, nordområdepolitikk og samarbeid i FN.

Solberg sa mandag til NTB at hun har forståelse for at svenske politikere er opptatt av de norske reiserestriksjonene.

– Jeg ser jo at det er krevende for dem med arbeidsplasser langs grensa som har vært avhengige av norsk grensehandel, sa Solberg i et telefonintervju med NTB i etterkant av videomøtet med Löfven.

– Men vi har laget et system som vi har vært ganske konsekvente på, og det kommer vi til å fortsette med.

Situasjonen i dag er at Norge har innreisekarantene for 14 av 21 regioner i Sverige.