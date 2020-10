Gjorde overraskende funn i Pablo Escobars leilighet

Pablo Escobar omtales ofte som den rikeste og mest brutale narkobaronen som noen gang har levd.

I flere år styrte han det beryktede Medellínkartellet med jernhånd for å få kontroll over Colombias lukrative narkotikamarked. Men det var ikke bare i hjemlandet Escobar og hans nettverk var et kjent navn.

Medellínkartellet sto for 80 prosent av kokainen som krysset grensene inn til USA.

Den storstilte produksjon og smugling av det hvite pulveret førte til at Escobar ble ansett som en av verdens rikeste personer. Escobar ble i 1989 nevnt på magasinet Forbes’ liste over verdens rikeste, med en anslått formue verdt 442 milliarder kroner på høyden av sin blodige karriere.

170 millioner i kontanter



Da han var på toppen av sin karriere hadde Escobar flere hus og leiligheter rundt om i Colombia.

I fem år har Escobars nevø, Nicholas Escobar, bodd i en av leilighetene i byen Medellín. Nå melder flere colombianske medier at nevøen har funnet store bunker med sedler i leiligheten.

Ifølge internasjonale medier, deriblant BBC, skal nevøen ha funnet 18 millioner dollar, rundt 170 millioner kroner, skjult i en vegg.

– Lukten var forbløffende. En lukt 100 ganger verre enn noe som har dødd, sier han Red+Noticias om lukten som traff han idet han fant pengene.

Det skal imidlertid ikke være første gang han har funnet gjenstander som kan knyttes til onkelen. Han skal også ha funnet en skrivemaskin, satellittelefon, gullpenn og et kamera.

Narkobaronen Pablo Escobar rømte fra dette fengselet, til tross for at forholdene i fengselet ble omtalt som svært luksuriøse. Foto: Ricardo Mazalan / AP

Hotel Escobar



Ryktene om at Escobar hadde skjult store deler av formuen sin har versert siden hans død i 1993.

Da ble narkobaronen skutt og drept av politiet og spesialsoldater mens han var på flukt fra fengsel. Fengslet, som han fikk lov til å bygge selv, fikk navnet «Hotel Escobar» på grunn av de luksuriøse forholdene. Det inkluderte blant annet en nattklubb, sauna, en kunstig foss, fotballbaner og kontorutstyr.

Soverommet i Escobars luksus-fengsel La Catedral. Arkivfoto august 1992. NTB/AP. Foto: AP

Ifølge colombianske myndigheter skal Medellínkartellet ha stått bak over 5.000 drap mellom 1989 og 1993.

Robin Hood



I mange år klarte narkobaronen å skjule sin lysskye virksomhet bak en fasade av lovlig forretningsvirksomhet. Han var varamedlem av kongressen i Colombia og hadde et rykte som Robin Hood for sin innsats for de fattige i Medellin.

Under en rettssak i 1974, der han var tiltalt for biltyveri, sa Escobar at han var bilselger og at han tjente 140 kroner i måneden.

Nesten to tiår senere var han angivelig en av verdens aller rikeste personer.

