Historieløst: Unge amerikanere aner lite om holocaust

I en ny landsdekkende spørreundersøkelse sier nesten to tredjedeler av unge amerikanere at de ikke visste at seks millioner jøder ble drept under holocaust. Det skriver The Guardian.

Samtidig tror én av ti at jødene selv forårsaket holocaust.

Undersøkelsen var gjort blant unge amerikanere mellom 18-39 år og 48 prosent av dem kunne ikke nevne en eneste konsentrasjonsleir fra andre verdenskrig. I det største utryddelsesanlegget Auschwitz-Birkenau ble anslagsvis mellom 1.100.000 og 1.500.000 mennesker drept av nazistene, derav én million av dem jøder.

Lik brennes i Birkenau. Fotografiet er datert august, 1944. Foto: Wikimedia Commons

– For dårlige på historieundervisning

23 prosent, nesten en fjerdedel av respondentene fortalte at de trodde holocaust var en myte var overdrevet, eller at de var usikre. 49 prosent fortalte at de hadde sett poster på sosiale medier som fornekter masseutryddelsen, mens 56 prosent fortalte at de hadde sett nazi-symboler på sosiale medier.

– De fleste mennesker som lever i dag, er født etter krigen. Vi er ikke flinke nok på historieundervisning. Det som er skremmende med disse tallene, er at vi har forsømt oss på å undervise nye generasjoner om holocaust , sier Ervin Kohn til Nettavisen. Han er nestleder i Antirasistisk Senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

– Sjokkerende

– Resultatene er både sjokkerende og triste og de viser hvorfor vi må handle nå mens holocaust-overlevende fortsatt er med oss til å fortelle sine historier, sier Gideaon Taylor til The Guardian. Han er president for Conference on Jewish Material Claims Against Germany, som hadde bestilt undersøkelsen.

Det var gjort både 1000 intervjuer nasjonalt og 200 intervjuer i hver delstat. Kjennskapen til holocaust var størst i delstatene Wisconsin, Minnesota og Massachusetts, mens Florida, Mississippi og Arkansas var i motsatt ende av skalaen.