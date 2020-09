250.000 nye coronasmittede kobles til gigantisk MC-treff

Mer enn 350.000 MC-ere fra hele USA var samlet i ti dager til den årlige MC-festivalen Sturgis Motorcycle Rally i delstaten Sør-Dakota i Midtvesten i USA. Festivalen startet fredag 8. august og ble avsluttet mandag 17. august.

Bilder fra festivalen viser enorme mengder av motorsyklister som fyller gatene.

Forskere som studerer spredningen av Covid-19 i USA har funnet ut at titusenvis av mennesker trolig ble smittet under det enorme MC-treffet, skriver flere amerikanske medier

Delstaten er en av USAs største, men har bare om lag 900.000 innbyggere.

– Arrangementets lengde, tetthet og beliggenhet var den perfekte stormen for Covid-19-spredning . Jeg er overrasket over hvor stort omfanget er, sier økonomiprofessor Andrew Friedson ved University of Colorado, til Insider.

Kommer fra hele USA



Ifølge Center for Health Economics & Policy Studies (CHEPS) i USA er det anslått at så mange som en kvart million mennesker er smittet av coronavirus i etterkant av arrangementet.



Det høye antall smittede kobles direkte til MC-treffet, som regnes som et av verdens aller største i sitt slag.

Motorsyklistene kommer fra hele USA. Etter at festivalen var over reiste deltagerne tilbake til sine hjemstater over hele USA. Dermed kan smitten ha spredt seg fra Sør-Dakota til mange avkroker av det amerikanske kontinentet.

Vil koste 100 milliarder

Ifølge CHEPS vil kostnadene som følge av smitten beløpe seg til svimlende 100 milliarder norske kroner.

Bilder og reportasjer fra Sturgis Motorcycle Rally tyder på at mange av deltagerne tok lett på forebyggende tiltak som bruk av munnbind og avstand til andre , ifølge blant annet Washington Post.

Flere store konserter ble arrangert i løpet av den ti dager lange MC-festivalen Sturgis Motorcycle Rally. (Amy Harris/Invision/AP) Foto: Amy Harris / AP

Overfylte gater, fortau, barer og restauranter viser dimensjonene på arrangementet.

På forhånd var det diskusjoner om å avlyse arrangementet på grunn av smittefaren, men arrangøren fikk grønt lys fra lokale og nasjonale myndigheter til å gjennomføre MC-treffet.

193.586 er bekreftet corona-døde i USA

Det første dødfallet som knyttes direkte til MC-festivalen ble registrert 3. september, da en 60 år gammel deltager døde av coronavirus.

– Festivalen har potensial til å fordoble antall mulige smittede mange ganger. Det er særdeles bekymringsfullt, sier Kris Ehresmann, direktør for infeksjonssykdommer ved Minnesotas Helsedepartement, til avisen.

Mer enn 6.486.417 mennesker er hittil smittet i USA, mens 193.586 er bekreftet døde.

USAs president Donald Trump har fått mye kritikk for ikke å ha gjort nok for å beskytte det amerikanske folk mot coronaviruiset.

New @SDSUCHEPS paper by Dhaval Dave @FriedsonAndrew @Drew_McNichols & Joe Sabia ("Contagion Externality of Super-spreader") finds Sturgis Motorcycle Rally was a local & nationwide spreader of COVID-19. Estimated public health cost: ~$12B See: https://t.co/uByz9ja6hL pic.twitter.com/jdLlLkwRek — CHEPS (@SDSUCHEPS) September 6, 2020

Mange advarsler: – Verden ler av oss

At MC-treffet i Sør-Dakota fikk grønt lys viser seg i ettertid å få fatale konsekvenser.

– Verden ler av oss. Hvordan kan man arrangere et slikt event når vi har den raskeste smittespredningen på planeten, spør Jonathan Reiner, medisinsk expert på CNN.

Victor Huber, professor i biomedisin ved universitetet i South Dakota, er også rystet.

– Hver gang du arrangerer et massemøte med hundretusenvis av deltagere, som senere vender hjem til andre delstater, så øker sannsynligheten for superspredere, advarer professoren i et intervju med NBC.

Dakota-guvernør: – Studien er en fiksjon



Den republikanske guvernøren Kristi Lynn Noem mener derimot at tallene fra Center for Health Economics & Policy Studie ikke er troverdig.

– Studien er en fiksjon. Under dekke av akademisk forskning er denne rapporten intet mindre enn et angrep på de som utøvde sin personlige frihet til å delta på Sturgis. Studien er bygget på utrolig feil antagelser som ikke gjenspeiler faktiske fakta her i South Dakota, sier Lynn Noem i en offisiell uttalelse.

Guvernøren kritiserer også journalister og medier som har rapportert om studien.

Legeforeningen i South Dakota var bekymret før festivalen startet, men mente arrangementet kunne gjennomføres på en trygg måte så lenge folk fulgte anbefalinger om å holde avstand til hverandre, vaske hendene og bruke munnbind.

