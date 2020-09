NRK: Norge er på «rødt» nivå

Med 1.126 nye smittetilfeller de siste to ukene har Norge passert grensen for å bli vurdert som et rødt land, skriver kanalen.

Grensen norske myndigheter bruker for å bestemme hvorvidt et land er rødt eller ikke, er 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

For Norges del betyr det maksimum 1.084 nye smittetilfeller de siste to ukene, basert på Folkehelseinstituttets befolkningsgrunnlag som er 5.421.241 personer.

Dermed har Norge en smittesituasjon på rødt nivå, med 20,77 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Det var ved midnatt registrert 11.521 coronasmittede personer her i landet – en økning på 133 meldte tilfeller siste døgn.

Lokale smitteutbrudd

Det har de siste ukene vært flere større lokale utbrudd rundt om i landet, og smittetallet har steget bratt. Det verste smitteutbruddet har skjedd i Fredrikstad og Sarpsborg kommune, der over 200 har fått påvist smitte, og opp mot 2.500 personer er eller har vært i karantene.

I Bergen har 131 studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) fått påvist coronavirus. I tillegg er flere studenter ved BI i Bergen og ti ansatte ved Haukeland universitetssjukehus bekreftet smittet.

Færre innlagte

Samtidig som smittetallene har steget, er det onsdag denne uka tre uker siden Folkehelseinstituttet sist fikk inn rapporter om nye coronadødsfall.

Mer testing og bedre smittevernrutiner har trolig bidratt til å holde coronaviruset unna sykehjem og omsorgsboliger, mener lege Jacob Berild ved FHI. Dermed holder dødstallene seg lave trass i økningen i antall smittetilfeller.

Det samme gjelder sykehusinnleggelser. Tall fra Helsedirektoratet tirsdag viser at elleve pasienter er innlagt ved norske sykehus, hvorav ingen får behandling i respirator. Dette er fire færre enn mandag, da 15 pasienter var innlagt.