Frykter at truede dyrearter er sårbare for covid-19-viruset

Covid-19-viruset, SARS-CoV-2, kommer fra dyreriket, og det går også andre veien. Varianten som smitter mennesker kan også smitte visse dyr.

En gruppe internasjonale forskere har undersøkt hvilke dyr dette kan gjelde. De har undersøkt et utvalg av 410 dyrearter, og sett på om ACE2-proteinet i overflaten av cellene ligner menneskets. Viruset bruker ACE2 for å komme inn i cellen.

Hos 22 av de undersøkte dyreartene er bestanden betydelig truet av utryddelse og har fra moderat til høy sjanse for å bli smittet av SARS-CoV-2 - samtidig.

– Dyr med 25 aminosyrer som man finner i det menneskelige proteinet antas å ha den høyeste risikoen for å få SARS-CoV-2 via ACE2, sier Joana Damas, hovedforfatter av studien, og forsker ved Universitetet i California, Davis.

Kritisk truet



De fant ut at dette gjelder hovedsakelig pattedyr og primater. Noen av dem er kritisk truet av utryddelse, som vestlig lavlandsgorilla, Sumatra-orangutang og hvitkinngibbon. Det vil si at det finnes en håndfull individer igjen i naturen.

Andre primater er også utsatt for smitte, og deres overlevelsesstatus er i varierende grad truet.

Et lite sammendrag av studien, som viser hvor smittsom SARS-CoV-2 er for de forskjellige dyreartene. Hos noen av dem er bestanden truet og kritisk truet. Foto: Matt Verdolivo / UC Davis

I tillegg til primater, så deler en større gruppe pattedyr 21 eller flere av disse 25 aminosyrene med mennesker, og kan dermed ha stor sjanse for å bli smittet. Noen av dem er også kritisk truet. Eksempler er en hvalart av typen niser, og davidshjort, som faktisk er utryddet i vill tilstand allerede, og finnes kun i fangenskap.

– Betydning for overlevelsen



«Resultatene våre har praktisk betydning for populasjoner av truede arter i naturen, og de som er under menneskelig omsorg og dyreparker. Etablerte retningslinjer for å minimere potensiell overføring av smitte mellom mennesker og dyr bør følges nøye», skriver forfatterne i konklusjonen.

De sier studien må tolkes med forsiktighet. De har ikke testet smitten i virkeligheten, men på den andre siden har de også har undersøkt genomet til kun en brøkdel av dyrene som er i naturen.