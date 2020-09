Belgia: Fant ordførerens hjerte gravlagt i fontene

I den belgiske byen Verviers, i Liége-provinsen øst i landet, gjorde man nylig det oppsiktsvekkende funnet inni en av byens fontener, melder BBC.

For skjult i over hundre år hadde fontenen vært hvilestedet til hjertet til byens aller første ordfører, Pierre David. Da fontenen skulle renoveres kom man over en sinkkiste.

– En urban myte har blitt virkelighet

På kisten sto det; «Hjertet til Pierre David ble høytidelig plassert i monumentet 25. juni 1883». Ordføreren døde 1839, men fontenen, som ble grunnlagt i hans navn, ble oppført først i 1883.

I en alkoholfylt flaske forseglet i denne kisten ligger hjertet til byens første ordfører. Pierre David. Der har hjertet ligget siden 1883. Foto: verviers.be

– En urban myte har blitt virkelighet. Kisten var i den øvre delen av fontenen, rett i nærheten av bysten til Pierre David, bak en stein vi fjernet under renovasjonen, sier Maxime Degey, alderman for offentlige tjenester i byen til BBC. En «alderman» tilsvarer en rådman i et bystyre.

Han mener kisten var i oppsiktsvekkende god tilstand. I den forseglede kisten ligger hjertet i et glass fylt med alkohol.

Ifølge Brussels Times ble hjertet tatt ut da David døde og glasset sto i rådhuset frem til fontenen sto klar.

Populær ordfører

Byens første ordfører døde i en alder av 68 år mens han jobbet på høyloftet. Ifølge byens egne arkiver tok det flere tiår å samle inn nok penger til å bygge fontenen i hans navn.

Pierre David var først ordfører mellom 1800-1808 under en turbulent tid mens Belgia fortsatt var under fransk styre. Da Belgia i 1830 løsrev seg fra det som innen da hadde blitt nederlandsk styre, ble han valgt til å lede byen på nytt. Han var spesielt populær etter at han fikk grunnlagt en brannstasjon i byen i 1802 og for å ha bygget opp byen igjen etter revolusjonens herjinger i 1830.

Kisten skal fremover stilles ut på byens museum, som en del av en større utstilling om Pierre David. Det er ikke avklart om den skal plasseres tilbake i fontenen når utstillingen er over.