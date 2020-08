I etterkant av folkemordet i Rwanda i 1994 ble Paul Rusesabagina hyllet for å ha reddet 1200 tutsier fra å bli drept. Rusesabagina, som selv var hutu, gjemte de over 1000 tutsi- og hutuflyktningene på hotellet sitt. I ettertid skrev Rusesabagina selvbiografien «En ganske alminnelig mann», som siden ble grunnlaget for filmen «Hotel Rwanda».

Ifølge BBC er Rusesabagina arrestert for terrorplanlegging. Han ble arrestert under en pressekonferanse i Rwandas hovedstad Kigali mandag. Detaljene rundt arrestasjonen er ikke kjent.

Folkemordet fant sted mellom 6. april og midten av juli 1994, og kostet minst 800.000 tutsier og moderate hutuer livet. Det organiserte folkemordet ble utført av ekstremistiske hutu-militser bestående av alminnelige folk som valgte å «ta på seg oppgaven» å renske landet for tutsier. Det anses som særdeles grusomt fordi det ikke ble utført av soldater eller statsmakten, men av vanlige mennesker.