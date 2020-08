John Lennons drapsmann om skjebnedagen: – Det var en indre kamp

Det var på kvelden 8. desember 1980 at den tidligere The Beatles-artisten John Lennon ble skutt og drept utenfor sin leilighet i Dakota Apartments i New York.

John Lennon med hans kone Yoko Ono på sitt hotellrom i Amsterdam under deres bryllupsreise i 1969. Foto: - / AFP

Lennon og hans kone Yoko Ono var på vei hjem fra et platestudio, og passerte under bygningens buegang da en ventede Chapman avfyrte fem skudd mot musikeren. Fire av skuddene traff Lennon i ryggen og kostet musikeren livet. Champman ble på åstedet, og satt å leste boken «Redderen i rugen» da han ble arrestert. Champan hevder å ha vært inspirert av bokens hovedkarakter da han begikk drapet på Lennon. Motivasjonen var angivelig å bli kjent.

– Jeg følte at ved å drepe John Lennon ville jeg bli noen. Isteden ble jeg en morder, skal Champman ha forklart under en høring.

Lennon var tilgjengelig

Det har tidligere vært antatt at Lennon var et lenge utpekt mål. Men under høringen skal Chapman ha forklart at målet var å drepe, og at Lennon ble valgt fordi han var mer tilgjengelig enn andre, skriver The Guardian.

– Jeg valgte ham fordi han bodde mindre skjermet enn det andre kjendiser gjør. Det kunne like greit ha vært noen andre, sier Chapman.

Bilde fra arrestasjonen av Chapman 8. desmeber 1980. Foto: Chip East / Reuters

Kjempet mot seg selv

I 1981 ble Chapman dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 20 år. Nylig skal Chapman ha søkt om prøveløslatelse for 11. gang, skriver The Guardian.

Han ble nektet prøveløslatt og må vente i to år til før han på nytt kan søke. Under en høring skal Chapman ha åpnet seg opp om at han føler skam.

Polititegning som viser hvordan drapet skal ha foregått. Foto: Wikimedia Commons

– For 30 år siden visste jeg ikke hva skam var, nå vet jeg det. Skam er når du gjemmer deg bort og vegrer deg fra å be om ting andre mennesker anser som naturlig, forklarer Chapman.

Han skal også ha fortalt om den indre kampen han opplevde på drapsdagen. Chapman hadde fløyet til New York fra Hawaii for å delta på Lennons platesignering bare timer før drapet ble begått.

– Det var en indre kamp. Jeg husker at jeg tenkte «nå har du albumet og han signerte det for deg. Bare dra hjem», men jeg klarte ikke dra hjem, sier Chapman.

Etter planen skal Chapman på ny søke om prøveløslatelse i 2022, og ønsker å jobbe som prest hvis han blir løslatt. Han er fortsatt gift med sin kone Gloria, som han ble gift med 18 måneder før drapet på Lennon fant sted.