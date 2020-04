Ivanka Trump ba folk om å holde seg hjemme – brøt selv regelen

Onsdag forrige uke fortalte ikke navngitte kilder til New York Times at Ivanka selv hadde reist fra Washington til New Jersey.

Nå har Det hvite hus bekreftet til avisen at presidentens datter og familien dro til Trump National Golf Club for å feire den jødiske høytiden Pesach.

En pressetalsmann i Det hvite hus forsvarer reisen overfor CNN.

Les også: Trump vil trosse munnbind-anbefaling: – Det passer ikke for meg

– Som til og fra jobb



– Ivanka og hennes nærmeste familie feiret Pesach på en privat eiendom som anses for å være et av familiens hus. Reisen hennes var ikke annerledes enn om hun hadde reist til eller fra jobb, og stedet var mindre befolket enn området rundt hjemmet hennes i Washington D.C, sier pressetalsmannen.

Ivanka og familien skal ha kjørt fra Washington til New Jersey. Så langt er det ikke forbudt å reise mellom delstatene i USA, men retningslinjene til Det hvite hus sier at man bør unngå «reiser, handleturer og besøk» som ikke er strengt nødvendige.

Etter familien feiret den jødiske høytiden skal Jared Kushner ha dratt tilbake til Det hvite hus, mens Ivanka ble igjen i New Jersey med barna.

Les også: Trump legger opp til en gradvis åpning av USA



– Hold deg hjemme



Hun har flere ganger oppfordret følgerne sine om å følge retningslinjene, og i slutten av mars la hun ut en video på Twitter der hun ba folk om å holde seg hjemme.

– Presidenten kunngjorde nylig at retningslinjene om sosial distansering blir forlenget til ut april. Dette kommer til å bli en enorm utfordring for oss alle, men hvis du er heldig nok til å kunne holde deg hjemme så vær så snill og gjør det. Vi spiller alle en rolle i å dempe smittespredningen, sa hun i videoen.

At Ivanka selv brøt retningslinjene har fått mange til å reagere. På onsdagens episode av talkshowet «The View» sa datteren til den tidligere senatoren John McCain, Meghan McCain, at hun syntes Ivanka oppførte seg dobbeltmoralsk.

– Hun dro til sitt andre hjem i New Jersey og brøt reglene som ble innført fra starten av. Hvis vi har en førstedatter som selv ikke følger reglene, er det vanskelig å fortelle resten av befolkningen at de skal følge reglene, sa hun i sendingen.