Tirsdag er det blitt utstedt rødt farevarsel for ekstremvarme på Kanariøyene.

Det er det spanske statlige værinstituttet Aemet som har utstedt varselet.

I varselet skriver Aemet at onsdag og torsdag vil bli de varmeste dagene, og det kan bli over 40 grader flere steder på Gran Canaria.

Aemet har meldt 43 grader i de varmeste områdene, ifølge Canariajournalen, som først omtalte saken.

Det røde farevarselet gjelder for hele Fuerteventura og Lanzarote onsdag, samt sør, vest og øst på Gran Canaria. Ellers på Kanariøyene er det oransje farevarsel onsdag.

Aktuelt: Hetebølge på reisemålet: Slik unngår du å bli syk av varmen

Det er første gang på flere år at det er blitt utstedt oransje farevarsel for temperatur for alle Kanariøyene, heter det i en pressemelding fra øyrådet, skriver Canariajournalen.

Aemet skriver i sitt varsel at vinden kan føre til noe lavere temperaturer langs kysten.

Det er også blitt utstedt varsel for ekstremt høy brannfare fra direktoratet for sikkerhet og beredskap, ifølge Canariajournalen.

Inn mot helgen vil trolig temperaturene synke, skriver Aemet.