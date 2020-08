WHO: – Disse bør få coronavaksine først

Over hele verden jobbes det på spreng med å få en vaksine på plass i kampen mot coronaviruset. I førersetet er kanskje spesielt Storbritannia, Kina og USA.

På et tidlig tidspunkt i pandemien ble det forespeilet at vi trolig måtte vente til september neste år før en vaksine ville vært klar. Nå synes den å være bare måneder unna.

– Disse bør få først

Men det holder ikke å bare lage vaksinen. Den skal også distribueres ut i den store verden.

Og med USA ute av Verdens helseorganisasjon (WHO), vil det kunne ta lenger tid. WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus har kommet med forslag til føringer om hvem som bør få vaksinen først.

– I starten, når det vil være begrenset med tilgang, er det viktig at vaksinen gis til dem som er utsatt for størst risiko verden rundt, sa generaldirektøren under sin siste oppdatering fra WHO i Geneve.

Han mener i sær er det tre grupper som bør få forrang:

* Helsearbeidere

* Folk over 65 år

* Folk med underliggende sykdommer som gjør at de står i fare for å kunne dø av coronaviruset.

– Helsearbeiderne er på frontlinjene i denne pandemien og er kritiske for å redde liv og sørge for at stabilt helsesystem.

Med flere vaksiner som nå nærmer seg siste stadiet av klinisk prøving, håper han at kandidatene som lykkes vil både være trygge og effektive.

Vaksinene på vei

Helseminister Bent Høie har troen på at vi går inn i det nye året med de første vaksinene.

– Til jul nærmer vi oss sannsynligvis en godkjenning av første vaksine. De første dosene kan i beste fall bli tilgjengelige på begynnelsen av det nye året, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse i forrige uke.

Statsråden understreket at dette er en prognose og at det ikke foreligger nok informasjon til å slå fast nøyaktig når den vil foreligge.

Les også: Motstand mot covid-vaksine i Russland

I USA gikk helsedepartementet ut i midten av august og lovet at vaksinen skal være gratis. Paul Mango som er blant de øverste lederne i helsedepartementet har troen på kjapp produksjon og distribusjon.

– Vi er i rute til å levere flere hundre millioner doser innen januar 2021, sier Mango.

(Artikkelen fortsetter under)

VIDEO: Så fort kan man utvikle en vaksine

Usikker på løsning: WHO: Ikke sikkert det blir en endelig løsning på coronapandemien

Ikke obligatorisk

I Norge har helseminister Høie understreket at det ikke vil være snakk om en obligatorisk coronavaksine.

– Nei, vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det, fordi oppslutningen om vaksinasjon har vært veldig høy. Den har faktisk vært økende de siste årene, sier Høie til NTB.

Prisen : Korona-vaksinen vil koste maks 360 kroner

Ikke løsning alene

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige gjorde det klart i helgen at en vaksine ikke vil være løsningen alene.

– Alle vaksiner har styrker og svakheter. En vaksine kan gi oss muligheten til å få ned smitten, men å få den bort er en helt annen sak. Det finnes bare én sykdom som vi vaksinerer helt bort, og det er kopper, sier han i et intervju med SVT Agenda søndag.

USAs smittevernsjef, Anthony Fauci sa i et intervju mot slutten av juli i år at en av utfordringene vil også bli den store vaksinemotstanden.

– Det er noe vi er nødt til å møte. Det er sant, og det er uheldig, at det er en generell vaksinemotstand blant deler av befolkningen. Og så er det utfordringen med folk som ikke vil bli fortalt hva de skal gjøre. Det er litt anti-autoritet og anti-vitenskap i dette landet. Dette er utfordringer vi må overkomme.

VIDEO: Trump mener vaksinen vil være klar innen året er omme.