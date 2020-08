Det spesielle funnet ble gjort tirsdag forrige uke, men det var først mandag at funnene av de 1100 år gamle gullmyntene ble presentert.

Funnet blir beskrevet som «svært sjeldent» i en uttalelse, ifølge BBC.

Det var frivillige ungdommer som gjorde funnet av de 425 myntene under utgraving.

Gullmyntene veier 845 gram og var verdt en solid sum da de ble begravet i krukken. Hvem som eide pengene, og hvorfor de aldri ble hentet opp fra jorda igjen, er et mysterium, skriver BBC.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er ikke kjent hvem som eide de verdifulle gullmyntene. Foto: Heidi Levine / AFP

I uttalelsen sier lederne for utgravingen, Liat Nadav-Ziv og Elie Haddad, at personen som begravde myntene må ha tenkt å grave dem opp igjen ettersom funnet var sikret med en spiker slik at den satt fast.

– Vi kan bare gjette hva det var som hindret personen i å hente den her skatten igjen, sier Liat Nadav-Ziv.

Det var tenåringen Oz Cohen som fant myntene under bakken.

– Det var fantastisk. Jeg gravde i bakken og da jeg gravde ut jorden, så det som så ut som veldig tynne blader. Da jeg så igjen så jeg at dette var gullmynter, forteller han ifølge BBC.