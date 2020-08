Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms

– Steinalderen blir plutselig veldig nær. Du kan se at de har dratt henda over berget, sier Ingrid Sommerseth til forskning.no.

Hun er forsker og har ansvaret for blant annet dokumentasjon av bergkunst i Nord-Norge ved UiT - Norges arktiske universitet.

Det var et eldre pensjonistpar på tur som først oppdaget strekene, som så meldte det inn til arkeologene. Funnet ble meldt på facebooksidene til Norges arktiske universitetsmuseum.

– Da vi så bildene var det ikke noen tvil om hva de hadde funnet.

Dette er et sted med det som kalles hellemaling, som er streker og figurer malt rett på fjellet. Den antatte dateringen plasserer disse tegningene et sted for mellom 3000 og 5000 år siden, men dette er usikkert. Datering av trekull funnet på lignende steder i Finnmark har blitt datert til steinalderen i Norge.

– De kan være mye eldre enn dette også.

Bildet viser en menneskefigur i både naturlige farger (venstre) og med filter (høyre) (Bilde: Kollasje/UiT - Norges arktiske universitet)

For noen dager siden var Ingrid Sommerseth og flere andre ute og dokumenterte hellemalingen ved stedet, som ligger ved Kvænangen i Troms og Finnmark fylke.

Og de fant 22 forskjellige figurer, som blant annet består av strekfigurer av både menn og kvinner, og ett håndavtrykk.

– Vi tror bildene er malt med fingre rett på fjellet, sier Sommerseth.

Nyoppdaget hellemaling

Sommerseth forteller at denne typen hellemalinger på bergutspring er et relativt nytt kulturminnefenomen. Selv om bildene kan ha vært der i tusenvis av år, har de vært såpass vanskelige å få øye på at de har gått ubemerket.

Det er ikke før i løpet av de siste 20 årene at det har blitt gjort store funn i Nord-Norge, og nå vet arkeologene om 22 steder i Troms og Finnmark som har slike hellemalerier.

– Det er malt på glatte vegger under overheng, på berghyller og bergvegger, sier Sommerseth.

Forskerne bruker en app kalt iDStretch for å legge på skreddersydde fargefiltre for hulemalerier på bildene, slik at fargen kommer tydeligere fram på fotografiene.

De fleste av funnene har enten vært sør eller nord for dette nye funnstedet, så Sommerseth forteller at det fyller ut et tomrom på kartet.

– Det binder lokalitetene i Troms og Finnmark sammen.

Mystisk rødfarge

Selv om fargefiltre på bildene får figurene tydeligere fram, er det fortsatt mulig å se dem med det blotte øye - etter flere tusen år med vind og vær.

Den rødlige fargen kommer sannsynligvis fra jernoksidet magnetitt, som ble blandet med noe annet for å lage maling.

– Vi tror at de har blandet det med fett eller blod for å lage maling, og kanskje noen andre hemmelige ingredienser.

Malingen er enda ikke analysert, og Sommerseth forteller at de leter etter gode analysemetoder for å finne ut hvordan denne svært holdbare malingen ble laget.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)