Amsterdam råtner på rot: Store deler av byen står i fare for å kollapse

Byen er kjent for sine idylliske kanaler og yrende byliv, men de 400 år gamle kanalene ved elven Amstel har fått litt etterlengtet avlasting etter coronaviruset gjorde sitt inntog i Nederland og Amsterdam. Da blir sprekkene synligere og stadig flere amsterdammere innser at byen deres lever på lånt tid om det ikke tas drastiske grep.

Bygget på norsk tre

Byens ikoniske kanaler, broer og bygninger er alle bygget på trepåler, og først senere begynte man å bruke sement som fundament mot den myke sandjorda byen er bygget på. Trepålene, som de fleste kom fra norske skoger, har holdt byen opp i hundrevis av år, de eldste opp mot 500 år. Men de ble bygget for en annen tid og en helt annen tyngde enn den de må bære nå.

– Byen ble en gang bygget for hest og kjerre, men nå er det tunge lastebiler som kjører over de samme kaiene og broene. Vi må endre dette for å hindre ytterligere skade i fremtiden , sier Sharon Dijksma, oldermann for samferdsel i byen til CNN.

En oldermann tilsvarer en rådmann.

Alarmerende rapport

Allerede har seks broer blitt delvis eller helt stengt og ved enkelte steder har man satt inn sikkerhetstiltak der man frykter at kanalveggene når som helst skal kollapse. Men dette er bare toppen av isfjellet.

Etter flere kollapser av kanalvegger og synkehull i gatene konkluderte en uavhengig rapport at minst 5 prosent av byen 200 kilometer brolagte kanaler er i en falleferdig tilstand. Et betydelig antall av byens 1600 broer står i samme fare. Rapporten slår også fast at byen må gjøre betydelige grep og dramatisk endre hvordan byen fungerer dersom de ønsker å beholde sine ikoniske bygg og kanaler.

I 2013 var Amsterdams kanaler 400 år gamle. Men det er først de siste årene man har innsett at kanalene desperat trenger renovering. Foto: Peter Dejong / AP

Det anbefales grep som å fjerne trær og parkeringsplasser der det er nødvendig og stenge mange av veiene for tungtransport over 3,5 tonn. Bystyret må sette av 22,5 millioner euro, tilsvarende 240 millioner norske kroner hvert år til vedlikehold av kanalene.

Og det virker som myndighetene endelig innser alvoret. Frem mot 2023 skal 27 broer og 800 meter med kanalvegger renoveres, mens det forberedes å bytte ut hele 3,8 kilometer med kanalvegger. Prislappen kommer på 5 milliarder kroner.

Neglisjert

– Behandlingen av kanalveggene og broene har hengt etter de siste tiårene for det har ikke fått den politiske prioriteten det fortjener og rett og slett ikke er et sexy nok tema, sier Dijksma. Hun sier 20 steder nå har fått forbud mot tungtrafikk og flere steder skal det bli.

Med satellittdata, sonar og 3D-skanning skal man få oversikt over de mest kritiske stedene og følge med på slitasjen. Det at byen er så trang og at kanalene er overfylt av husbåter gjør jobben enda mer utfordrende.

Prosjektleder for renoveringen, Albert Jungsma sier at dette vedlikeholdsarbeidet nok vil måtte fortsette i uoverskuelig tid om man vil beholde sine ikoniske bygg og broer.

– Basert på et 100-års livsspenn, må vi fornye åtte til ni bruer hvert eneste år og det samme med to kilometer kanalvegg, sier han til CNN.

– Sikkerheten kommer først, men det er et gigantisk puslespill å holde byen tilgjengelig og levelig, sier Dijksma.