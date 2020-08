Geolog fra NTNU snublet over rekordgamle fotspor i Grand Canyon

Det er CNN som omtaler rekordfunnet, som ble gjort i 2016. Nå har man slått fast at de fossile fotsporene er hele 313 millioner år gamle.

Allan Krill er geologi-professor ved NTNU i Trondheim og er opprinnelig fra USA. Det var under en vandretur med studenter i en av USAs største turistattraksjoner, Grand Canyon, at han kom over kampesteinen med fotsporene i 2016.

80 millioner år eldre enn dinosaurene

Han sendte bilder av funnet til sin kollega Stephen Rowland ved Universitetet i Nevada, Las Vegas (UNLV) som nå fire år senere har konkludert med alderen til fossilet i en forskningsartikkel, publisert i Journals.

– Dette er med god margin de eldste sporene fra virveldyr i Grand Canyon, som er kjent for sin overflod av fossile spor, sier Rowland i en uttalelse.

– Dette er blant de eldste sporene i verden fra eggleggende dyr som reptiler, og det tidligste beviset på virveldyr i sanddyner, sier han videre. 313 millioner år siden er nesten 80 millioner år før de eldste dinosaurene vi kjenner til.

Unik dokumentasjon

Slik ser man for seg at virveldyret kan ha satt fra seg sporene i sanden for 313 millioner år siden. Foto: Illustrasjon/Emily Waldman

Kampesteinen kom til syne etter at deler av en klippevegg hadde kollapset. Den skal ifølge rapportene ikke ha vært vanskelig å få øye på, men det var først da NTNU-professoren snublet over den at man ble oppmerksom på funnet.

Funnet er svært interessant ut over at det er så gammelt. Spesielt ganglaget vekker oppsikt hos forskerne. Sporene tyder på at firbeinte virveldyr allerede for flere hundre millioner år siden gikk i passgang, en gangart der framfoten og bakfoten på hver side flyttes samtidig.

– Disse sporene dokumenterer bruken av denne gangen veldig tidlig i historien til virveldyr. vi hadde tidligere ingen informasjon om dette, sier Rowland.

ABC Nyheter har forsøkt å få kommentar fra Allan Krill lørdag ettermiddag, uten hell.