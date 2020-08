Eksmann gir ut bok - hevder Joe Biden stjal hans kone

I 1972 opplevde Joe Biden å miste sin kone Neilia og datteren Amy i en forferdelig bilulykke der også sønnene Joseph R. «Beau» Biden III og Robert Hunter Biden ble hardt skadet. I flere år levde han som enslig enkemann, inntil han i 1975 skal ha sett et bilde av Jill Tracy Jacobs.

Han skal ha fortalt til en venn at han gjerne kunne tenke seg å date en kvinne som Jill, hvorpå kompisen kunne avsløre at han kjente henne og at ekteskapet hennes var gått i oppløsning.

Joe Biden fikk nummeret hennes, og to år senere giftet de seg og fikk et barn sammen.

Dette er historien som Joe og Jill Biden har fortalt i intervjuer gjennom førti år. Men Jills eksmann Bill Stevenson hevder sannheten er en ganske annen.

Planlegger bokutgivelse

Det er i et intervju med britiske The Daily Mail at Stevenson forteller om hvordan han mistet kona til Joe Biden og at det var deres affære som til slutt ødela ekteskapet. I en ny bok skriver Stevenson at historien om at Joe og Jill møttes på en blind date mens han var enkemann og hun var fraskilt, er ren og skjær løgn.

– Jeg ønsker ikke å skade noen. Men fakta er fakta, og det som skjedde, det skjedde, sier han til avisen.

Jill Biden har stått ved sin manns side under hans valgkamp for å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: NTB Scanpix

Foreløpig er det usikkert når boken kommer, men ifølge den forsmådde eksmannen er klar til å gå i trykken. Han forteller at den først og fremst skal handle om hans liv og at det kun er 80 sider av de totalt 300 som vil omhandle ekskona. Stevenson er i dag gift på ny og anser ikke seg selv som en bitter mann.

– Jeg vil virkelig ikke skade Jills sjanse til å bli førstedame. Hun vil være en utmerket førstedame. Men dette er min historie.

Kastet kona på dør

Jill Biden og Bill Stevenson giftet seg i 1970. To år senere, etter den fatale bilulykken hadde inntruffet, ble Stevenson-paret kjent med Joe Biden da de jobbet på hans kampanje for å sikre seg plass i Senatet.

I 1974 skal Stevensen ha fått mistanke til at det var utviklet seg noe mer mellom hans kone og senatoren. Etter at hun var involvert i et mindre trafikkuhell der Joe Biden satt bak rattet, ble han overbevist om at mistanken var begrunnet og ba henne forlate huset deres.

– Jeg anså Joe som min venn. Men jeg er ikke overrasket over at han ble forelsket i Jill. Alle som møter Jill, blir umiddelbart forelsket i henne. Det er vanskelig å unngå, sier Stevenson til Daily Mail.