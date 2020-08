Obama og Sanders hardt ut mot Trump

– Stem på Joe Biden som om livene våre var avhengig av det, sa tidligere førstedame Michelle Obama da hun avsluttet første dag av Demokratenes landsmøte med en følelsesladd tale tidlig tirsdag morgen norsk tid.

Hun sa at Trump har hatt mer enn nok tid på seg til å vise at han er i stand til å gjøre jobben som president, men at det er tydelig at han tok seg vann over hodet.

– Du tror kanskje ikke at ting kan bli verre, men stol på meg, det kan de, sa hun videre, og understreket viktigheten av at alle bruker stemmeretten i høstens presidentvalg.

Hjemmesittere i 2016 bidro til å hjelpe Trump med å vinne valget det året, selv om et flertall av velgerne ikke stemte på ham, påpekte hun.

– Vi har alle lidd av konsekvensene, sa Obama.

Biden, derimot, fikk ros for å være en «dypt anstendig mann» som «vet hva som skal til for å redde økonomien, slå tilbake pandemien og lede landet vårt».

– Autoritarisme

Før Obamas tale var det Vermont-senatoren Bernie Sanders som oppfordret velgerne til å bruke sin stemme på Biden. Sanders langet ut mot Trump og sa at «autoritarisme har slått rot i landet vårt» under Trump.

Trump har vist seg ute av stand til å kontrollere virusutbruddet, han har ikke klart å få økonomien på kjøl, og han har ikke klart å håndtere rasismeproblemer eller klimautfordringer, slo Sanders fast.

– Nero kastet bort tiden mens Roma sto i brann. Trump spiller golf, sa Sanders.

Sanders, som kom på andreplass i Demokratenes primærvalg, bak Biden, slo an en mer optimistisk tone da han takket sine tilhengere for å ha stemt på ham i 2016 og 2020. Han ba sine tilhengere, og andre som stemte på andre kandidater i primærvalget enn Biden, samt velgere som ga sin støtte til Trump i 2016, om å stille seg bak Biden.

– Mine venner, kostnaden ved å mislykkes er for stor, sa Sanders.

Fire dager

Demokratenes landsmøte skulle ha blitt holdt på vanlig vis i Milwaukee, men coronapandemien gjorde det umulig. Partiet valgte derfor å holde sitt første virtuelle landsmøte noensinne. Landsmøtet går over fire dager.

Skuespiller Eva Longoria Baston var programleder under den to timer lange direktesendingen fra klokken 3 til klokken 5 tirsdag morgen norsk tid. I halvannen time ble det vist innslag med blant annet fagforeningsleder Dolores Huerta og fotballspiller Megan Rapinoe.

Landsmøtet startet med innslag om familier og bedriftseiere som var blitt skadelidende på grunn av coronaviruset, blant annet en kvinne hvis far døde av viruset. Hun ga president Donald Trump skylden og sa at han hadde forverret krisen som førte til dødsfallet.

Brødrene til avdøde George Floyd stilte også opp og ledet an et øyeblikks stillhet til minne om sin bror som døde i politiets varetekt i slutten av mai – et dødsfall som utløste landsomfattende demonstrasjoner.

Øvrige deltakere på første dag var New Yorks guvernør Andrew Cuomo og republikaneren og tidligere Ohio-guvernør John Kasich.

– Europa-viruset

– Det er på tide at vi tar av oss partihattene og setter landet først, sa Kasich, som stilte som kandidat for å bli Republikanernes presidentkandidat i 2016 men som tapte for Donald Trump.

Cuomo la vekt på hvordan hans delstat hadde fått viruset under kontroll ved å følge vitenskapelige retningslinjer og ved å vise samhold. Det er et eksempel som Trump-administrasjonen har nektet å følge, uttalte guvernøren.

– Vår nåværende føderale administrasjon er dysfunksjonell og inkompetent. Den klarte ikke å bekjempe viruset. Faktisk var den ute av stand til å se at viruset var på vei. Det europeiske viruset infiserte det nordøstlige USA, mens Det hvite hus fortsatt var opphengt i Kina, sa Cuomo.

Hans omtale av «Europa-viruset» var trolig et spark til Trump som har insistert på å kalle det «Kina-viruset».

Viruset skal ha hatt sin opprinnelse i Wuhan i Kina, men noen undersøkelser viser til at utbruddet i New York kan ha oppstått ved viruset kom med tilreisende fra Europa som ikke visste at de selv var smittet.

– Marionett

Timer før starten på Demokratenes landsmøte, anklaget president Trump demokratenes presidentkandidat Joe Biden for å være det han kalte en «marionett for venstreekstreme».

– De venstreekstreme forsøker å utviske grensene våre, utslette politiet vårt, indoktrinere barna våre, framstille våre helter som kjeltringer og ta fra oss energien vår, sa Trump da han talte ved en lufthavnhangar i Mankato i Minnesota mandag.

– Biden vil erstatte amerikansk frihet med venstrepolitisk fascisme, sa presidenten.

Biden skal formelt motta nominasjonen for presidentkandidaturet torsdag, den siste dagen på Demokratenes landsmøte.