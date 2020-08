Studie: Dødelighetsraten i New York firedoblet under coronakrisen

Økningen i antall dødsfall de første månedene av coronapandemien i New York er like høy som antall dødsfall da spanskesyken herjet som verst i byen i 1918. Det viser en ny studie som er publisert av det medisinske tidsskriftet JAMA Network Open.

– For de som ikke forstår omfanget av det vi gjennomgår nå, så er denne pandemiens påvirkning på dødelighet sammenlignbar med det alle er enige om at er den forrige verste pandemien, sa akuttlege ved Brigham and Women’s Hospital i Boston, Jeremy S. Faust, til Washington Post. Faust ledet teamet som står bak studien.

Studien viser at det var 31.589 dødsfall i New York i topperioden for spanskesyken. Siden det første coronarelaterte dødsfallet i metropolen den 11. mars 2020, har det vært registrert 33.465 dødsfall. Det totale antallet dødsfall gjelder av alle årsaker, i begge periodene.

Firedoblet dødelighet

I 1918 hadde New York en befolkning på 5,5 millioner mennesker. Dødelighetsraten per 100.000 personer var da 287 per måned da spanskesyken herjet som verst. Den normale dødelighetsraten var på den tiden 100 dødsfall per 100.000 personer, og opplevde altså nesten en tredobling under influensapandemien.

Til sammenligning ligger raten på 202 dødsfall per 100.000 personer i 2020, som da er lavere - men det gir et skjevt inntrykk av helhetsbildet. For i 2020, med dagens helsevesen, folkehelse, hygiene og medisiner, ville dødelighetsraten per 100.000 personer normalt ligge på rundt 50. Dødelighetsraten har altså firedoblet seg under coronapandemien.

New York har ifølge Worldometers et smitteantall på 455.598. Antall dødsfall i delstaten knyttet til coronaviruset ligger på 32.910 per 17. august.

Kritiserer USAs håndtering

– Dette er den største folkehelsekrisen som har rammet denne nasjonen på et århundre, uttalte Robert Redfield, direktør ved Centers for Disease Control and Prevention i USA, i et intervju med helsenettstedet WebMD forrige uke.

Redfield tror at coronaviruset vil være en av de ledende dødsårsakene i landet dette året, og kritiserer USA for å ha vært for dårlig forberedt på en pandemi.

– Vi skylder barna og barnebarna våre at denne nasjonen aldri er uforberedt på en folkehelsekrise igjen, sa direktøren i intervjuet.