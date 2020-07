Flertallet mener Norge var dårlig forberedt på en pandemi

55 prosent svarer nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som corona, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

33 prosent svarer ja, mens 12 prosent vet ikke.

Ifølge undersøkelsen er menn mer kritiske enn kvinner. 59 prosent av menn og 52 prosent av kvinner mener Norge var dårlig forberedt. Oslo-folk er mest kritiske – her mener to av tre (66 prosent) at Norge ikke var godt nok forberedt.

I april nedsatte regjeringen en uavhengig granskningskommisjon for å kartlegge myndighetenes håndtering av coronakrisen. Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.