Flom truer atomkraftverk i Nord-Korea

Yongbyon-komplekset ligger ved bredden av Kuryong-elven, omtrent 100 km nord for Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang. Der finnes det atomreaktorer, prosesseringsanlegg for drivstoff og anrikning av radioaktivt materiale som antas å være brukt til Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Et analysebyrå, 38 North, har analysert satellittbilder som viser hvor sårbart stedet er for ekstreme værhendelser.

Bildene viser at en nylig flom i Nord-Korea kan ha skadet pumpehus tilknyttet anlegget.

Anriker uran



Et av bildene viser en 5 MW-reaktor i nærheten, brukt til å anrike plutonium, og en eksperimentell lettvannsreaktor. Heldigvis regnes ikke disse for å være i drift akkurat nå - for eksempel er det ikke registrert noen damp fra kjøleanleggene eller utslipp av vann ut i elven.

Kuryong-elven gikk over sine bredder og truer kjølesystemene til Yongbyon «forskningssenter» i Nord-Korea, 6. august 2020. Foto: Airbus Defence & Space and 38 North/Pleiades © CNES 2020, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS

Lenger ned i elveløpet ligger et anlegg for anrikning av uran, som ser ut til å være i høyeste grad aktivt, basert på satellittbilder fra 22. juli. Imidlertid stoppet vannet like før det rant over anlegget. Broen over elven og en øy i elven ble fullstendig oversvømmet.

Elven oversvømte broen og nådde nesten opp til anlegget som anriker uran. Foto: Airbus Defence & Space and 38 North/Pleiades © CNES 2020, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS

38. North skriver at pumpesystemet er de mest sårbare delene av anlegget, siden de enten kan bli oversvømmet, eller så kan løse gjenstander som flom drar med seg, blokkere rørsystemene.

Sanksjoner



Under møtet med USAs president Donald Trump, tilbød den nordkoreanske lederen Kim Jong Un å avvikle Yongbyon-anlegget i bytte for at sanksjonene mot landet oppheves. Dette ble avvist av Trump, som gjentok internasjonale krav om fullstendig avvikling av Nord-Koreas kjernefysiske program.

Store skader - men ingen hjemløse

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA er nøyaktig 392,96 kvadratkilometer med avlinger ødelagt.

I tillegg er 16.680 hjem ødelagt, og 630 offentlige bygninger. Imidlertid er ingen hjemløse, ifølge kanalen. Noen opplysninger om dødsfall ble det ikke opplyst om.

Når det gjelder covid-19 er landet fortsatt virusfritt, ifølge Kim, som gir æren til tiltakenes «lysende suksess». Tiltakene gikk blant annet ut på å sette folk med forkjølelsessymptomer i karantene.

Samtidig har Kim beordret rask oppføring av et nytt sykehus i Pyongyang, men avviser at det har noe å gjøre med covid-19.