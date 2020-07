Sør-Korea avviser at angivelig nordkoreansk avhopper var coronasmittet

– Vedkommende er verken registrert som coronapasient eller som en som har vært i kontakt med smittede, sier den høytstående tjenestemannen i helsemyndighetene, Yoon Tae-ho, ifølge sørkoreanske Yonhap.

Det er uklart om personen har blitt testet for coronaviruset i Sør-Korea.

Mannen skal ha ankommet grensebyen Kaesong fredag, og byen er nå satt i karantene.

Vedkommende har trolig svømt over grensen fra Sør-Korea til Nord-Korea fra øya Gwanghwa, ifølge det sørkoreanske militæret. De mener personen først tok seg gjennom et avløpsrør for å ikke bli oppdaget av sørkoreanske grensevakter.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA i Nord-Korea er personen en avhopper som flyktet til Sør-Korea for tre år siden, og som tok seg inn igjen i Nord-Korea på ulovlig vis 19. juli.

Hvis vedkommende offisielt blir erklært coronapasient, vil det være snakk om det første bekreftede tilfellet i landet.

Tidligere har Pyongyang uttalt at det ikke finnes et eneste covid-19-tilfelle i landet, en påstand eksperter i utlandet har stilt seg skeptisk til.

