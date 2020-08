Siden coronapandemien startet har stadig flere mennesker vært opptatt av å få vite mer om viruset, sikre seg siste nytt om situasjonen og ikke minst få gode råd om hvordan holde viruset på avstand. Men i kjølvannet av pandemien er det kommet en «infodemi» av feilinformasjon, desinformasjon, falske nyheter, rykter og konspirasjonsteorier. Noen ganger med katastrofalt resultat.

Det viser en fersk studie publisert i The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

På et tidspunkt sirkulerte det blant annet en myte om at ved å drikke store mengder sterkt konsentrert alkohol, ville man kunne desinfisere kroppen og dermed ta livet av viruset.

«Etter denne feilinformasjonen er om lag 800 mennesker omkommet, mens 5.876 er blitt innlagt på sykehus og 60 har utviklet full blindhet etter å ha drukket metanol som en kur mot coronavirus », skriver forskerne bak studien.

Video resulterte i forgiftning

Hendelsen forskerne henviser til, utspant seg i Iran, og forskerne karakteriserer det som det verste eksempelet infodemi-relatert død, skade og elendighet. Dessverre stopper det ikke der.

En lignende hendelse skal ha funnet sted i Tyrkia, der 30 mennesker mistet livet. I Qatar skal to menn ha dødd etter å ha drukket alkoholbasert håndrensemiddel, og i India ble et titalls mennesker syke etter å ha drukket giftig alkohol, inspirert av en video som var blitt delt i sosiale medier.

Den internasjonale gruppen av eksperter på smittsomme sykdommer saumfarte og overvåket sosiale medier, nyhets- og informasjonssider for å studere hvordan feilinformasjon, konspirasjonsteorier og stigma spredte seg. Da studien var gjennomført, hadde forskerne identifiserte mer enn 2300 tilfeller relatert til covid-19, kommunisert på 25 språk fra 87 forskjellige land.

Felles for den enorme mengden med feilinformasjon var den totale mangelen på nytteverdi og i flere tilfeller var informasjonen direkte skadelig, slik som i eksemplene nevnt over.

«Kan ha alvorlige konsekvenser»

Forskerne så også hvordan infodemien omfattet konspirasjonsteorier om hvordan viruset er oppstått og fargerike teorier om hvordan du kan få det. Blant annet at viruset er en form for rabies, at det lar seg overføre via mobiltelefonen, at viruset er et konstruert biologisk våpen og at det brukes i et forsøk på å holde en voksene menneskepopulasjon i sjakk.

«Feilinformasjon som er drevet av rykter, stigma og konspirasjonsteorier , kan potensielt ha alvorlige konsekvenser for individet og samfunnet dersom det prioriteres fremfor retningslinjer bygget på faktiske bevis», skriver forskerne i sin rapport.

«Helsebyråer må spore feilinformasjon knyttet til covid-19 i sanntid, og engasjere både lokalsamfunn og statlige interessenter til å sette en stopper for den», lyder oppfordringen.