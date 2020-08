Joe Biden slenger med leppa: – Er du junkie?

– Er du en junkie? spør Demokratenes presidentkandidat Joe Biden reporteren fra CBS retorisk og ler.

Intervjuet ble tidligere i uken sendt på den amerikanske tv-giganten CBS. Og det skulle handle om kognitive tester, som har vært noe hans motstander i valgkampen, president Donald Trump, har snakket mye om.

– La oss få det på det rene. Har du tatt en kognitiv test? spør journalist Eroll Barnett og viser til at Trump har gjort et nummer ut av at han mener Biden ikke er ved sine fulle fem.

Les også: Trumps ønske om ekstra valgdebatt avvist

– Er du en junkie?

– Nei, jeg har ikke tatt noen test. Hvorfor i helvete vil jeg ta en test? sier Biden og stirrer dypt inn i kamera. – Kom igjen da. Det er som å spørre deg om du før du kom til programmet her ble testet for om du tar kokain eller ei. Hva synes du om det? Er du en junkie?

Barnett fortsetter i sin jobb. Han vil vite om Biden faktisk har testet seg og spiller videre på Trumps utsagn.

– President Trump skryter av sine tester og gjør din mentale helse til en sak for velgerne, sier Barnett mens Biden ler.

– Om han ikke ser forskjellen på en elefant og en løve, vet jeg ikke hva i helvete han snakker om. Kom igjen da, jeg vet du forsøker å egge meg her, men jeg ser fram til mulighetene til å sitte eller stå sammen med presidenten for å ha en debatt.

Florida er annerledes: President Trump åpner for postvalg

– Du må være skarp

Da president Donald Trump stilte til intervju med Fox News i midten av juli gikk han langt i å slå ned på sin motkandidat og fremstille det som om Biden ikke er helt frisk.

– Biden klarer ikke å sette to setninger sammen. De ruller ham ut. Han går opp og gjentar og de stiller ham spørsmål. Han leser fra en teleprompter og så går han tilbake til kjelleren sin. Fortell meg at det amerikanske folk vil ha dette i den tiden vi nå er i. Vi er i trøbbel og andre land ser på mulighetene til å gjøre en nummer ut av oss.

På spørsmål om Biden er senil, vil ikke Trump si det, men han poengterer at han mener Biden ikke er kompetent nok til å være president.

– For å være det må du være skarp og tøff og så mange andre ting. Han kommer ikke en gang ut av kjelleren din, understrekte Trump og fortsatte: – Joe (Biden journ.anm.) vet ikke en gang at han lever.

Video: Trump åpner for at innbyggerne i en av statene skal få levere stemmene sine i posten.