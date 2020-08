President Trump åpner for postvalg

– Florida skiller seg fra andre stater, sa president Donald Trump fra podiet tirsdag.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) omtaler president Donald Trumps oppfordring til velgerne i staten Florida om at de kan levere inn sine valgstemmer i posten som en brå reversering.

Presidenten har i flere måneder vært sterkt kritisk til at velgerne skal kunne benytte posten til å avgi sine stemmer.

– Dette vil bli en katastrofe for landet vårt. Dere kommer til å se det. Jeg har alltid rett når det gjelder slike ting, sa Trump så sent som en uke siden.

Full tillit til Florida

Trump viste til at sittende guvernør i Florida og hans forgjenger over lang tid har lagt til rette for at å levere stemmer i posten vil kunne fungere godt.

AP viser til at Trumps oppfordring kommer etter en kraftig økning i forespørsler om å stemme via posten i Florida. I alt foreligger det 3,2 millioner søknader inne hos staten om å kunne stemme på denne måten.

Les også: Trump toner ned utspill om å flytte valget

Mens president Trump er kritisk til å la velgerne benytte seg av posten, har han vært mer åpen for at fraværsstemmene kan benytte seg av posttjenestene. Ifølge eksperter er det liten forskjell mellom disse og ordinære stemmer i posten.

Presidenten har hele tiden argumentert for at poststemmer vil kunne øke mulighetene for valgfusk. Dette har eksperter avvist og sagt at det ikke finnes noen beviser på slikt.

– Men Florida har gjort en flott jobb og vi har full tillit til at om du sender stemmen din i posten i Florida, så vil den bety noe, slo Trump fast.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

VIDEO: Trump slår fast at en ny lockdown er uaktuelt om det kommer en ny smittebølge i USA

Truer med rettssak

Tidligere denne uken truet presidenten også med å gå til sak mot staten Nevada og den demokratiske guvernøren Steve Sisolak, etter at han åpnet for at innbyggerne i staten skulle få stemme gjennom posten.

– Jeg kan ikke se for meg at postvesenet er forberedt til å gjennomføre det, sa Trump om Nevadas beslutning. Han omtalte Sisolak som en klubbhus-guvernør og kalte oppmykningen for et ulovlig kupp.

Guvernøren svarte med at noen forsøker å begrense stemmeretten og at det var hans jobb å sørge for at alle som vil stemme, skal få stemme.