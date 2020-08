Gia (18) forsvant i skogen - ble funnet etter ni dager

Den 24. juli forsvinner studenten Giovanna Fuda, med kallenavnet Gia, sporløst. Politiet finner bilen og vesken hennes ved et øde skogsområde 14 mil hjemmefra, og frykter at noe kriminelt har forekommet.

Politiet mistenkte at hun ikke forsvant av egen vilje, og en mulig teori var at noen hadde kidnappet henne.

– Bare la henne gå. La henne gå. Du trenger ikke gjøre noe mer, bare la henne gå, sa faren, Bob Fuda, til lokalavisen KOMO News fredag.

Ni dager etter Gia ble meldt savnet, finner politiet henne i skogen - sittende på en stein i en fjellrøys. Hun var desorientert og hadde noen skrubbsår og insektbitt, men i ellers fin form, skriver politiet King County på sin Facebook-side.

– Mirakler skjer! skrev politiet videre da de kunne gå ut med gladnyheten om at studenten var i god behold.

Gikk tom for bensin og fikk panikk

18-åringen trodde selv hun bare hadde vært vekk fire dager, ikke ni. Hun er nå innlagt på sykehus, hvor hun får behandling for dehydrering og skrammer.

Moren til Gia hadde hele tiden tro på at hun kunne klare seg. Foto: King County Sheriff's Office

– Vi hadde begge troa på at hun kunne være i live. Jeg sa til mannen min: «Hun er sta. Hvis noen kan overleve dette, er det henne,» fortalte moren, Kristin Fuda, til New York Times.

Gia har forsøkt å forklare til familien sin hva som skjedde med henne, så langt kreftene hennes har strukket til.

Studenten hadde tatt seg en kjøretur da bilen gikk tom for bensin i det øde skogsområdet i delstaten Washington. Gia skal ha fått panikk, og befant seg i et område uten mobildekning.

Hun tok med seg mobiltelefon, en bibel og en notatbok, og begynte å gå inn i skogen. Planen var å gå til en bensinstasjon i Skykomish, som ifølge politiet var 16 kilometer unna bilen hennes.

– Den lykkeligste dagen i mitt liv

Studenten overlevde ved å drikke vann fra en bekk og noen få bær hun fant - men hun turte ikke spise for mange, i frykt for at de kunne være giftige. Lederen for redningsaksjonen hyller henne for å ha gjort mye riktig, og trekker frem det at hun holdt seg i omtrentlig samme område som en medvirkende faktor til at hun ble funnet.

Bob Fuda, faren til studenten, fortalte til New York Times at det var emosjonelt å se datteren igjen etter ni dager:

– Det var den lykkeligste dagen i mitt liv.