Mann forsvant for fem år siden - dukket opp i live

Ricardas Puisys (40) ble sist på arbeidsplassen hans i Cambridgeshire den 26. september 2015. Han var sporløst borte, skriver BBC.

Britisk politi startet etterforskning, men den litauiske mannen dukket ikke opp. Politiet fryktet at han hadde blitt drept, og i løpet av etterforskningen ble en mann arrestert, mistenkt for å ha tatt livet av Puisys. Han ble senere frikjent.

Tre år etter hans forsvinning ble Puisys antatt død - før en uventet ledetråd dukket opp. I november 2019 fant politiet en Facebook-profil i Ricardas Puisys' navn, og bildene hans lignet på den savnede mannen.

Profilen hadde 69 venner, og flesteparten var familiemedlemmer av Puisys.

– Ble funnet blant buskene han bodde i

Politiet gjenopptok søket etter litaueren, og denne gangen ga søket uttelling.

Den 1. juli ble han funnet i live - i et kratt i en skog nær Wisbech, et lite stykke unna byen han forsvant fra.

– Puisys ble funnet blant buskene han bodde i, utrolig godt gjemt etter å skjult seg og ikke snakket med noen på lang tid, sier politietterforsker Robert Hall i en pressemelding.

Rømte til skogs for å unnslippe utnyttelse

Politiet mistenker at mannen hadde blitt utsatt for menneskehandel eller utnyttelse, og rømte til skogen for å unnslippe bakmennene bak de kriminelle handlingene.

– Det var en stor frykt at Ricardas hadde kommet til skade, fortalte etterforsker Hall i en pressemelding, og betegnet hans fem års forsvinning som et «stort mysterium».

Politiet understreker at Puisys nå er trygg.

– Vi vil også sikre at han får den støtten han trenger etter å ha levd under ekstremt vanskelige forhold de siste fem årene, sier Hall.