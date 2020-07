Levningene fra en 2000 år gammel mann ble funnet med ansiktet ned på Wellwick Farm i Buckinghamshire i England, melder BBC.

Mannen var bundet med hendene på ryggen.

Han kan ha levd så langt tilbake som 2500 år siden og har mest sannsynlig blitt drept eller henrettet, ifølge arkeologene. De kaller dødsfallet et mysterium.

Funnet ble gjort et lite stykke unna Wendover.

Helt fra yngre steinalder

Mannen er et av flere funn som er blitt gjort i forbindelse med utbyggingen av den nye jernbanen i England.

Arkeologene fant også gjenstander som stammer helt fra yngre steinalder – fra 10 000 til 4500 før Kristus – og fram til middelalderen – mer nøyaktig fra 476 til 1453 etter Kristus.

– At det skulle dukke opp et område som viser menneskelig aktivitet gjennom 4000 år, kom som en liten overraskelse på oss, sier arkeolog Rachel Wood i en pressemelding.

Denne gullmynten fra jernalderen er datert til omtrent 100 før Kristus. Den ble også funnet i nærheten av Wellwick Farm. (Foto: HS2)

Blant annet fant arkeologene en 4000 til 5000 år gammel Stonehenge-lignende treformasjon og en gullmynt fra jernalderen.

Hva vet vi om jernalderen i Norge? Les mer om jernalder-eliten på Jæren i denne saken på forskning.no.

Utbygging fører til historiske funn

Den nye jernbanen som har ført til utgravningene er den største i Europa. Den skal gjøre det mulig å reise mellom London, Birmingham, Manchester og Leeds med høyhastighetstog.

Jernbaneprosjektet har en prislapp på svimlende 106 milliarder pund.

Det er ikke uvanlig at slike prosjekter fører til avdekking av arkeologisk interessante funn. I Rogaland har veibygging ført til mange utgravinger og bidratt til at vi nå vet mer om fortidens mennesker på Jæren.

Kan mordmysteriet bli løst?

Dødsfallet til mannen på Wellwick Farm er foreløpig et mysterium for de britiske arkeologene.

Denne treformasjonen ble også funnet under utgravningene og er mellom 4000 og 5000 år gammel. Foto: HS2)

– Men det er ikke så mange måter å ende opp på bunnen av en grøft, med ansiktet ned og med hendene bundet, sier Wood i pressemeldingen.

Hun håper osteologene kan gi svar. De er eksperter på menneskelige levninger, som ser på skjeletter fra arkeologiske undersøkelser. De kan finne ut av tidligere menneskers alder, kjønn, kroppsbygning, diett og allmennhelse.

Beineksperten Sean Denham fant for eksempel bevis for et 900 år gammelt mord i noen beinrester under domkirken i Stavanger. Les mer i denne saken på UNG.forskning.no her.

Denne saken ble først publisert på Forskning.no.