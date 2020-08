Ny undersøkelse: Kollektivtrafikk er ikke en vesentlig smittekilde

Ingen stor smittespredning har startet med kollektivtrafikk, ifølge en undersøkelse blant transportselskaper som er gjort av New York Times.

Ifølge svenske Aftonbladet har Frankrike sporet smitten til de 386 smitteklyngene som ble identifisert mellom mai og midten av juli, og ingen av dem kan spores til offentlig transport. Det samme gjelder Østerrike, Tokyo og Hongkong, skriver avisen.

– Smittespredning er anonymt

Eksperter stiller seg derimot tvilende til undersøkelsen, både fordi det er mange faktorer som påvirker en risikovurdering, i tillegg til at sjansen for å finne smittede som har vært i berørte kjøretøy er usannsynlig:

– En smittespredning er veldig anonym og relativt ustabil, sa Crystal Watson, forsker ved John Hopkins Center for helsesikkerhet, til New York Times.

I Norge oppfordrer Folkehelseinstituttet til én meters avstand ombord på offentlig transport. Jo lengre reisen er, jo viktigere er det å opprettholde god avstand. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport.

– Målet er å redusere reisingen til halvparten

Helsedirektør Bjørn Guldvog fortalte overfor VG søndag at hjemmekontor er sannsynlig resten av året, nettopp for å unngå økt trykk på kollektivtransporten:

– Det er fremdeles slik at vi er avhengig av at ikke alle reiser samtidig i rushtiden i de bynære områdene. Så målet er at vi skal redusere reisingen til omtrent halvparten, sa han.

Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige, gjorde samme vurdering for Sverige forrige uke. På en pressekonferanse uttalte han:

– De som virkelig må på jobb, må kunne reise uten å risikere smitte på kollektivtrafikken.