Skulder ved skulder blir lov på buss, trikk og T-bane

Passasjerene kan dermed ta i bruk flere seter og spre seg mer i transportmidlene.

Helsedirektoratet har revidert veilederen om smittevern i kollektivtransport. Basert på en trafikklysmodell med grønne, gule og røde tiltaksnivå, er kollektivtrafikken i Norge nå på gult nivå.

– Ved å sitte skulder ved skulder er det mulig å begrense ansiktskontakt, noe som er viktig for å begrense smitte, heter det i en pressemelding fra Ruter.

Unngå ansikt til ansikt

Det presiseres at det fremdeles er anbefalt å holde avstand, men at bruk at sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser for å nettopp begrense kontakt ansikt til ansikt.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), er glad for nyheten.

– Jeg er glad for at de nasjonale helsemyndighetene har hørt på Oslo. I praksis har tiltakene til nå ført til at de som er heldige og får sitte, kan holde god avstand, mens resten har stått ansikt til ansikt i midtgangen. Med de nye retningslinjene kan flere sitte, og det blir mindre trengsel i midtgang og ved dører, skriver han i en epost til NTB.

Øker kapasiteten til 70 prosent

Som et tiltak mot koronasmitte innførte Ruter i slutten av april merking av hvilke seter passasjerene kunne bruke.

Fjerningen av setemerkingen øker kapasiteten til 60–70 prosent, skriver selskapet. Med dagens merking er kapasitetsutnyttelsen ca. 38 prosent på trikk og T-bane, og rundt 50 prosent på bussene.

Alle seter vil bli tilgjengelige unntatt de første seteradene på buss og trikk. Disse beholdes avsperret av hensyn til smittevern for fører.