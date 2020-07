Sverige: Den folkekjære skuespilleren Hassan Brijany (59) døde av coronavirus

Slik beskriver regissøren Daniel Wallentin sitt minne om Hassan Brijany, ifølge SVT. Han forteller at Brijanys autoritet og generøsitet betydde mye for ham.

59-åringen mottok den prestisjetunge «Guldbaggen» i 2008 for beste mannlige birolle i filmatiseringen av romanen «Ett öga rött».

Den svenske filmprisen har vært delt ut av Svenska Filminstitutet siden 1964.

Døde av covid-19



Hassan Brijany døde fredag etter å ha blitt smittet av covid-19.

– Det var nok ikke mange som visste hvor syk han var. Det er forferdelig trist, sier hans agent Birgitta Rönnhedh, til Expressen. Hans nevø Nima Brijany beskriver ham som «et stort menneske full av kjærlighet.»

– Som første generasjon innvandret skuespiller har han betydd veldig mye. Han ble et idol for mange, og noen de kunne se opp til, sier skuespillerkollega Richard Sseruwagi om Hassan Brijany. Foto: Skjermdump fra trailer til «Sveriges Bästa Svensk»

Hassan Brijany medvirket og skrev selv flere teaterstykker før han fikk roller i TV-serier som «Tre Kronor», «Tusenbröder II», «Orka! Orka!» og «Kontoret.»

Senere medvirket han i filmer som «Hus i helvete», «Babas bilar», «Exit» og i TV-seriene «Möbelhandlarens dotter», «Hjälp», «Mäklarna» og «George».

– Et stort tap for svensk kultur

Han deltok dessuten i «LasseMajas detektivbyrå»-filmene, i TV-serien «Saltön» samt komedien «Sveriges bästa svensk».

– Jeg har ingen ord. Det er ufattelig. Han hadde en god latter, og var så begavet. Det er et stort tap for svensk kultur. Som første generasjon innvandret skuespiller har han betydd veldig mye. Han ble et idol for mange, og noen de kunne se opp til, at man kan komme fra et annet land og gjøre stor suksess og berike både kulturen og hele landet, sier skuespillerkollega Richard Sseruwagi til Aftonbladet.