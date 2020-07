Google, Microsoft og Amazon hjelper store oljeselskaper med å lete etter olje, melder nettmagasinet Vox.

Selskapene selger kunstig intelligens og skytjenester til oljeselskaper som Shell, BP og ExxonMobil. Teknologien gjør det enklere å både finne og utvinne oljen.

Samarbeidet skaper bekymring blant klimaorganisasjoner, som mener teknologiselskapene beveger seg i feil retning når det gjelder klima.

– Det skjer altfor lite, altfor langsomt, sier Greenpeace til ABC Nyheter.

Dypere inn i klimakrisen

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, sier at det estimeres at oljebransjen vil kjøpe teknologi fra Google, Microsoft og Amazon for 1,3 milliarder i 2020, selv om tallene er noe usikre på grunn av coronakrisen.

– Selskapene er med i hele løpet i oljeproduksjonen – de gjør det både lettere å finne oljen og billigere å utvinne den, sier Pleym, til ABC Nyheter.

– Som resultat kommer vi enda dypere inn i klimakrisen, advarer han.

– Hva kan klimakonsekvensene bli dersom disse selskapene fortsetter å samarbeide om å effektivisere letingen?

– Forskerne har vært veldig tydelige på at vi har funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen, sier Pleym, og legger til:

– Disse selskapene gjør det umulig å nå målene i Paris-avtalen.

Videre forklarer Pleym at oljeprisen har vært vedvarende lav over en lengre periode. Synkende etterspørsel på olje har man sett flere ganger i historien, men også at den har blitt reddet av ny teknologi hver gang.

– Etterspørselen går ned, og kommer til å gå permanent ned, hvis ikke ny teknologi holder den oppe, sier Pleym.

– Med andre ord: Google, Amazon og Microsoft forlenger en oljealder som ville ha sluttet av seg selv.

Trappet ned samarbeid etter kritikk

I mai publiserte Greenpeace rapporten Oil in the Cloud som kritiserte teknologigigantene for sitt bidrag til oljebransjens karbonavtrykk.

Bare et par dager etter, annonserte Google at de ville slutte med å skreddersy kunstig intelligens til oljeselskaper.

– Det er bra, men det må omfatte alt de gjør, sier Pleym.

Han mener Google og de andre teknologigigantene også må fase ut de kontraktene de allerede har med oljeselskapene.

– Som en mindre aktør, har Google muligheten til å gå hele veien og presse resten i riktig retning, sier han.

– Uforenlig med klimamål



Google, Microsoft og Amazon har allerede store karbonavtrykk fordi de bruker enorme mengder med strøm på å lagre data. Cirka to prosent av strømforbruket i USA går til nettopp datalagring. Men de siste årene har selskapene kommet med løfter om å lagre dataen på en grønnere måte, som en del av en større, mer eller mindre vellykket, innsats for å bli mer klimavennlige.

– Er salg av teknologi til oljeselskaper forenlige med klimamålene disse selskapene har satt seg?

– På ingen måte, slår Pleym fast.

– Det er flott at de setter seg ambisiøse mål; Amazon skal være karbonnøytrale i 2040 og Microsoft skal være karbonnegative i 2030. Men da er det viktigste grepet de kan ta å ikke gjøre det lettere for oljeselskapene å utvinne olje, understreker han.

At en bedrift er karbonnøytral vil si at den ikke skal bidra til økt CO 2 -innhold i atmosfæren. En karbonnegativ bedrift skal i sum redusere CO 2 -innholdet i større grad enn den bidrar til det.

– Det er bra at selskapene jobber for å få til en grønnere datalagring, sier Pleym.

– Vår bruk av datasentre og nettskyer kommer bare til å øke, og det er en god ting, fordi da får vi mindre behov for reise, for eksempel i forbindelse med konferanser. Og det har vært kjempebra under corona, sier han.

– Men det blir en ny normal etter corona, og da skal vi skal ikke ha en ny normal som maler oss inn i et nytt hjørne.

