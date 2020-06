Forlatt oljetanker utenfor Jemen kan revne eller eksplodere

FN har i flere år gjort forsøk på å sende inspektører til oljetankeren for å undersøke skadene på skipet og vurdere mulighetene for å ta ut oljen og sikre skipet.

Diplomater opplyser imidlertid overfor nyhetsbyrået AP at houthi-opprørerne, som kontrollerer området, har avvist dette. De ser ifølge diplomatene på oljetankeren som en avskrekking.

– De sier åpent til FN: «Vi vil at dette skal være noe vi kan holde mot det internasjonale samfunnet hvis vi blir angrepet», sier en europeisk diplomat.

Interne dokumenter nyhetsbyrået AP har lest, viser at det har kommet vann inn i maskindelen av oljetankeren, noe som har ført til skader på rør og øker risikoen for at det synker. Det er også omfattende rustskader på skipet.