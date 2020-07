Problemer i kø for Netanyahu - forsvarerne får ikke betalt

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt og under etterforskning i fem forskjellige korrupsjonssaker.

Søndag ble det klart at vitneførselen skal begynne i januar, og det vil føres tre vitner i uka. Fra før er hans kone dømt for misbruk av offentlige midler og hadde en heller uheldig episode på et fly til Ukraina.

Mandag har det vært omfattende protester i Israel, særlig fra unge, som både kritiserer statens coronahåndtering og krever Netanyahus avgang.

Se video av de voldsomme opptøyene under:

Det spørs hva slags rettssak det blir for «Bibi». Hans hovedadvokat, Micha Fettman, har mønstret av skipet, sammen med flere andre. Årsak - han har ikke fått betalt, skriver Jerusalem Post.

Ifølge Haaretz skyldte Netanyahu ved utgangen av 2019 til sammen 430.000 USD til sine advokater, altså rundt 4 millioner norske kroner.

Under rettsmøtet på søndag sa hans nye advokat, Yossi Segev, at han kun har fått betalt for å være med på den ene høringen.

– Hva gjør jeg her da, svarte dommer Rivkah Friedman Feldman, retorisk.

Hun sa videre at det blir umulig å holde rettssak hvis Netanyahus advokater fortsetter å klage på at de ikke har fått betaling.

– Vil ikke betale for eget forsvar



Fettman og de andre forsvarerne til Netanyahu mønstret av da den israelske ombudsmannen nektet Netanyahu å bruke donasjoner fra milliardærer for å betale for hans advokaututgifter. Ifølge Times of Israel antar ombudsmannen at Netanyahu «har ikke giddet å betale en shekel fra egen lomme».

Et problem er at donasjonene kommer fra forretningsmenn som selv er innblandet i korrupsjonsetterforskningen, eller skal vitne i saken. Et annet problem er at så lenge han er statsminister, regnes milliongaver til en statsmann som upassende.

Vil ikke vise sine finanser



Netanyahu kan søke om støtte til å få betalt advokatutgiftene sine, men en slik søknad vil medføre å vedlegge informasjon om inntekt og formue før ombudsmannen i det hele tatt vil behandle en slik søknad. Netanyahu skal uansett være god for 130 millioner kroner, så sjansen er stor for at han blir bedt om å betale i alle fall en del av utgiftene selv. Han eier blant annet et hus ved oldtidsbyen Caesarea Maritima, verdsatt til 50 millioner, ifølge Jerusalem Post.

Artikkelen fortsetter under bildet

Israelsk politi tidlig onsdag morgen prøver å fjerne demonstrantene utenfor Netanyahus residens i Jerusalem. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB scanpix

Å rette lys mot sine egne finanser vil Netanyahu ikke gjøre, så lenge han er tiltalt for korrupsjon. Og siden han ikke vil betale av egen lomme, så blir det ingen penger til forsvarerne hans. Dessuten så mener han at han trenger rundt 27 millioner kroner (10 millioner shekel) for et fullverdig forsvar mot staten, som har ubegrenset med ressurser. Han har søkt om et lån for å skaffe de 27 millionene fra hans venn, den amerikanske milliardæren Spencer Patrich.

Dyre gaver og vennetjenester



Fra før har Netanyahus advokater fått gjennom å utsette rettssaken gjentatte ganger, sist 24. mai. Dessuten vil de prøve å søke retten om frikjenneles uten vitneførsel i tillegg til å ikke frigi dokumenter, skriver Jerusalem Post.

I «Case 1000» er han tiltalt for å ha mottatt gaver fra milliardæren James Packer og Arnon Milchan, en israelsk Hollywood-produsent. Dette dreier seg om dyre sigarer, sjampanje og smykker for kona, Sara. Netanyahu skal ha assistert Milchan om visa til USA, og jobbet for fordelaktige skatteregler for israelere som returnerer til Israel, blant annet, noe som gavnet disse.

I «Case 1270» var Netanyahu under etterforskning for forsøk på bestikkelse av en dommer for å droppe en sak mot hans kone. Denne ble avsluttet av mangel på bevis.

«Case 2000» kalles også Yediot Aharonot-Israel Hayom-affæren. Der er Netanyahu tiltalt for forsøk på sammensvergelse med en av de største avisene i Israel, Yedioth Ahronoth, for å få mest mulig positiv omtale. Det har også dukket opp et samtaleopptak med redaktøren i avisen Israel Hayom, der Netanyahu blant annet klager på at journalister om skriver negativt ikke har fått sparken.

«Case 3000» handler om at hans fetter og personlig advokat, David Shimron, er tiltalt i forbindelse med innkjøp av krigsfartøy fra tyske ThyssenKrupp, men Netanyahu er ikke tiltalt selv.

«Case 4000», som også har gått til tiltale mot Netanyahu, handler om politisk korrupsjon til fordel for Shaul Elovitch, majoritetsaksjonæren i telegiganten Bezeq, som eier nyhetsstedet Walla. Netanyahu skal ha lovet fordeler til Elovitch mot at Walla vinkler sin dekning etter ønsker fra Netanyahu og hans familie.

Netanyahu avviser alle disse anklagene. Han har innrømmet å ha mottatt gaver i sak 1000, men avviser dette var quid pro quo.

Må gå av som statsminister



Netanyahus fremtid som statsleder er usikker. Som følge av de kaotiske forholdene i Knesset, med stadig skiftende koalisjoner, må nå Netanyahu dele statsministerposten med tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som har tidligere nektet å adlyde «en korrupt leder som står overfor kriminelle anklager.»

Gantz kommer etter avtalen med Netanyahu til å overta som statsminister den 17. november 2021, hvor Netanyahu blir visestatsminister.