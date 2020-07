Benjamin Netanyahu rystes av ny coronabølge

De nye restriksjonene gjelder i helgene, altså fra fredag kveld til søndag morgen i Israel. I denne perioden skal butikker og de fleste andre tjenester holde stengt, offentlige forsamlinger er forbudt, og restauranter kan kun tilby takeaway gjennom hele uka.

I en pressemelding fra statsministerens kontor ble det tydeliggjort at israelske myndigheter prøver å unngå en ny fullstendig nedstenging av typen landet gikk gjennom i april og mai.

Landet med drøyt ni millioner innbyggere har over 46.000 smittetilfeller, hvorav nærmere 1.900 er blitt registrert torsdag. Til sammen har nærmere 400 dødd med viruset i landet.

Støtten til håndteringen halvert

I begynnelsen av april fikk Netanyahu og Israel ros for sin håndtering av coronapandemien. Den gangen støttet 57,5 prosent av de spurte i en meningsmåling fra Israel Democracy Institute hans håndtering av pandemien. Nå er det bare 29,5 prosent av befolkningen som stiller seg bak den.

61 prosent av de spurte i en meningsmåling fra TV-kanalen Channel 13 var misfornøyd med hvordan statsministeren har håndtert krisen.

Netanyahu, som har vært statsminister siden 2009, anklages også for å ha forsømt innenrikspolitikken og nedprioritert helseministeriet gjennom sin tid som statsminister.

Forhastet gjenåpning løste ingen problemer

Netanyahus viktigste politiske samarbeidspartnere har begynt å murre. Ultraortodokse partier som har holdt ham ved makten i elleve år, frykter at israelske synagoger vil måtte stenge på ny, og statsministeren har måttet forsikre dem om at de vil bli rådspurt før noe slikt eventuelt skjer.

Statsministeren har tatt ansvar for den forhastede gjenåpningen av økonomien i mai og juni, som anses som en del av bakgrunnen for den nye veksten i antallet smittetilfeller. Nedstengningen av økonomien har ført til at arbeidsledigheten har steget over 20 prosent, og mange anklager regjeringen for ikke å ha gjort nok for å kompensere tapene.

Flere tusen har den siste uka demonstrert mot coronahåndteringen og mot korrupsjon. Opposisjonspolitikere kaller det nye forbudet mot offentlige forsamlinger på over 20 personer et forsøk på å forhindre nye demonstrasjoner.

Korrupsjonsskandalen distraherer

I tillegg distraheres Netanyahu fortsatt av ytterligere to faktorer: den planlagte annekteringen av store deler av Vestbredden, og korrupsjonssaken mot ham.

Netanyahu ble i januar siktet for bestikkelser, skattesvindel og tillitsbrudd i tre saker. Søndag var det nytt rettsmøte i saken, et møte der Netanyahu ikke behøvde å være til stede. Statsministeren avviser alle påstander og sier de er politisk motivert for å få ham vekk.

– Hvem tar seg av krisen her? Du trenger noen til å være sjef, sier Dan Ben-David, som er forsker ved fakultetet for offentlig administrasjon på universitetet i Tel Aviv.

Vil ha Netanyahus erkerival som coronakoordinator

Mange ønsker nå at regjeringen utnevner en egen koordinator for arbeidet med å stoppe coronaviruset. En meningsmåling fra Channel 13 viser at 43 prosent av de spurte mener den tidligere forsvarsministeren Naftali Bennett bør bli utnevnt som koordinator.

Bennett og Netanyahu er blitt bitre fiender siden sistnevnte sparket Bennett i juni 2019. Han har kritisert regjeringen for manglende oppbygging av test- og smittesporingskapasitet. Torsdag uttalte Bennett at han var klar til å tre inn i rollen.