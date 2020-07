Fra pest til polio. En nederlandsk epidemi-utstilling sto klar til å ønske folk velkommen til våren. Utstillingen «Contagious!», som betyr smittsom, skulle blant annet inneholde en avdeling om «sykdom x». Verdens helseorganisasjon anså viruset som en sannsynlig fremtidig trussel, men visste ikke når og hvor det ville oppstå. Dette ønsket museet å videreformidle i sin utstilling. Så kom coronaviruset.

– Det var rent tilfeldig at dette skjedde samtidig. Vi hadde allerede forberedt en avdeling om epidemier som skulle advare mot en ukjent sykdom. Ingen visste når og hvor den ville bryte ut, men vi vet fra tidligere at et slikt virus ville komme. Men plutselig trengte ingen advarselen lengre, sier direktør ved museet Amito Haarhuis.

Epidemi-utstilling coronastengte

Coronaviruset gjorde at Rijksmuseum Boerhaave måtte stenge dørene sine før de fikk åpnet dem. Nå har epidemi-utstillingen åpnet med påminnelser om smittevernregler på gulv og vegger. Før åpningsdagen ble utstillingen oppdatert med en coronavirus-avdeling. I tillegg til Covid-19 kan du også lære om byllepesten som forårsaket Svartedauden, kopper, AIDS og Polio.

Museets direktør anser utstillingen som enda mer relevant nå som verden gjennomgår en pandemi.

– Vi har tatt for oss utbrudd fra forskjellige århundre og fokuserer på frykten folk opplevde, og de medisinske gjennombruddene som kom i møte med sykdommene. Så i stedet for å fokusere på sykdommen, retter vi fokus mot de sosiokulturelle konsekvensene, sier museets kurator Mieneke te Hennepe.

Smittevernets historie

Museet har blant annet konstruert og stilt ut en drakt tilsvarende utstyret leger brukte under Svartedauden. Pandemien på 1300-tallet var første gangen en smitteverndrakt ble tatt i bruk. Like ved står en dukke ikledd smittevernutstyr helsearbeidere som jobber med coronasmittede bruker i dag.

– Før coronaviruset fryktet jeg at folk kunne bli skremt av utstillingen, siden den viser den mørke siden av smittsomme sykdommer. Menneskeheten har jo gjennomgått noen grusomme sykdommer. Men nå tror jeg utstillingen kan hjelpe folk til å reflektere over hva vi har vært gjennom i løpet av de siste månedene, sier Haarhuis.

