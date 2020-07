Gutt døde av pest i Mongolia

En 15 år gammel gutt døde i provinsen Gobi-Altai, på grensen til Kina. Gutten viste symptomer etter å ha spist et murmeldyr sammen med to venner. Tre dager senere var han død, opplyser nyhetsbyrået AFP. Ifølge China Daily døde gutten på vei til sykehuset.

Vennene hans fikk behandling på sykehuset.

Mongolias nasjonale senter for zoonotiske sykdommer opplyser at folk som har vært i kontakt med gutten har blitt informert om hendelsen, og blitt bedt om å isolere seg for å ikke spre sykdommen.

– Vi satte 15 personer i karantene, og de mottar nå antibiotikabehandling, opplyser kommunikasjonssjef i det mongolske helsedepartementet på en pressekonferanse.

Storbritannia fraråder reiser



Mongolia tar ingen sjanser, og i tillegg er seks nærliggende distrikter satt under diverse karantenetiltak. I Mongolia dør minst en person av pesten hvert år til tross for regjeringskampanjer for å avskrekke folk fra å spise murmeldyret, men problemet er at mange på landsbygda har kultur for konsumere gnageren. De mener innvollene er bra for helsa, og pelsen er ikke så verst heller.

Murmeldyret Marmota baibacina er mer vanlig i Asia, den er ikke truet. Foto: Alastair Rae / CC 3.0

Ekorn infisert av Yersinia pestis, der pelsen er klippet av, fra 1977. Foto: CDC/ William Archibald; Laboratory/ Ft. Collins

Fra før overvåker Verdens Helseorganisasjon (WHO) flere tilfeller av pest hos naboen, i nordlige Kina. En bonde i byen Bayannur i Indre Mongolia, ble smittet tidligere i juli. Byen ligger ca 250 kilometer fra Gobi-Altai. Som følge av dette har kinesiske myndigheter oppfordret innbyggere til å ikke jakte på ville dyr fram til slutten av 2020.

Det britiske utenriksdepartementet fraråder nå sine innbyggere om å reise til den kinesiske regionen Indre Mongolia. Sjansen for smitte mellom mennesker er lav, men problemet er at området er sårbart for epidemi blant murmeldyrene. Dessuten dreper bakterien relativt raskt.

Bakterien hopper over til mennesker oftest i Kongo, Peru og Madagaskar.

Millioner av menneskeliv



Bakterien Yersinia pestis har flere titalls millioner menneskeliv på samvittigheten. Den verste pandemien var mellom 1338 og 1353. Siden den gang har bakterien dukket opp i ny og ne. Det siste store utbruddet var på Madagaskar i 2017, med 170 døde som følge av at noen tusen ble smittet.

En loppe kolonisert av bakterien Yersinia pestis. Når loppen prøver å livnære seg på et dyr, gulper den opp bakterien inn i såret. Foto: ational Institute of Allergies and Infectious Diseases

Uten behandling dør 80 prosent av pasientene innen 8 dager, men bakterien kan drepe en person innen 24 timer. Ved behandling kan dødsraten reduseres ned til 1-15 prosent, ved bruk av hovedsakelig aminoglykosider. Imidlertid er det en viss bekymring for at bakterien er i stand til å utvikle resistens mot en eller flere legemidler ved å utveksle genmateriale med salmonella, E.coli og klebsiella. Resistente varianter er funnet på Madagaskar.

Bakterien sprer seg vanligvis gjennom lus og lopper, som selv ikke blir syke.

Sjansen for at mennesker blir smittet er lav. De kan bli smittet via lopper, direkte kontakt med infisert vev eller væske, eller inhalering av luftveisdråper etter nærkontakt med katter og mennesker med pneumonisk pest.

Det finnes tre typer pest, pneumonisk pest er infeksjon er i lungene, byllepest er infeksjon i lymfeknutene, og i septisk pest er blodforgiftning, som kan føre til koldbrann.

Påvist hos ekorn i USA



Bakterien er nå også påvist hos et ekorn i USA, skriver ABC News. Imidlertid råder de folk om å passe på kjæledyrene sine, særlig katter.

Ekornet befant seg i Morrison, Colorado, like vest for storbyen Denver, i Jefferson County. Det lokale helsekontoret opplyser at katter er svært utsatt for pesten fra ting som loppebitt, gnagere som kan skrape opp hud eller bite, og ved å spise en smittet gnager. Katter kan dø hvis de ikke behandles raskt med antibiotika etter kontakt med pesten. Hundrer er mindre utsatt, men kan dra infiserte lopper og lus med seg.

Det lokale helsekontoret anbefaler innbyggere om å fjerne skrot som kan gi tilgang til mat og husly til ville dyr, og ikke fôre ville dyr og unngå all kontakt med syke eller døde ville dyr.