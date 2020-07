Britisk rapport: 200.000 liv kan gå tapt som følge av nedstengning

Den britiske nedstegningen kan koste over 200.000 liv, ifølge en offisiell rapport som avisen The Telegraph har fått tilgang til.

Da britiske myndigheter besluttet å stenge ned, beregnet helsedepartementet, statistikkbyrået og andre statlige organer potensielle ringvirkninger.

Ifølge beregningene var de potensielle dødsfallene knyttet til forsinkelser i helsebehandling, sosiale effekter av en resesjon, vold i hjemmet og flere selvmord, ifølge The Telegraph.

Det ble anslått at i verste fall kunne rundt 50.000 dø av covid-19 i løpet av de seks første månedene av pandemien. Over 200.000 kan miste livet som følge av nedstengningen over tid.

Hittil har 45.273 dødd av coronaviruset i Storbritannia, ifølge NTB.

I et intervju med avisen The Telegraph har Johnson uttrykt stor motvilje mot å stenge ned på nytt. Han sammenlignet konsekvensene av de inngripende tiltaktene med kjernefysisk avskrekkelse.

Fredag lettet britiske myndigheter på smitteverntiltakene. I England skal ikke lenger folk bli oppfordret til å jobbe hjemmefra eller unngå kollektivrapport. Johnson åpnet også for at innendørsarrangementer kan bli tillatt igjen i august. I England har det også blitt påbudt å bruke munnbind i butikker.